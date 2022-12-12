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回鍋接北市交通局長　推動「1200交通月票」？謝銘鴻：蠻好的構想

▲▼交通部參事謝銘鴻將接任北市交通局長。（圖／翻攝謝銘鴻臉書）

▲交通部參事謝銘鴻將接任北市交通局長。（圖／翻攝謝銘鴻臉書）

記者李姿慧／台北報導

準台北市長蔣萬安今(12/12)公布首波「小內閣」名單，交通局長一職向中央挖角，延攬交通部參事謝銘鴻出任，第一份工作就在北市交通局的謝銘鴻證實將回鍋，謝銘鴻在人事公布後受訪指出，每個工作都是歷練和學習。至於未來是否推動「1200交通月票」，謝表示，這是蠻好的構想，但仍要等上任後看市府政策。

蔣萬安今(12/12)上午公布首波「小內閣」名單，交通局長由交通部參事接任。交通部參事謝銘鴻在人事公布後接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，他第一份工作就是在台北市政府交通局公車處，當時是民國79年，中間也曾到過交通部運研所等單位，但在北市交通局時間長達20多年，接下來回到交通局，雖然可以說是回娘家，但他無論在哪個工作、哪個位子都很珍惜，即便是交通部也是他的娘家。

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針對蔣萬安延攬他接任北市交通局長，謝銘鴻說，他衡量和斟酌過，也徵詢過交通部長王國材意見，對他來說，每個工作都是歷練，也都是學習，並將自己所學貢獻出來。

至於未來北市交通藍圖擘劃，謝銘鴻說，他現在還在交通部，會先將每天該做的事情做好，未來的工作將等上任後再跟市長及交通局夥伴等一起討論，現在就是盡力做好每天的工作。

民進黨北北基桃市長候選人選前聯合拋出「1200首都通交通月票」政見，台鐵、公車、國道客運、捷運和YouBike全都包，雖綠營人馬敗選，不過交通部表態若地方政府提案推動公共運輸，通過審查後將會補助。

從交通部回鍋北市接任交通局長，謝銘鴻是否會推動「1200交通月票」備受關注，謝銘鴻說，這是蠻好的構想，但一切都要等上任後，再看市府的政策方向，並和市府團隊同仁一起討論。

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蔣萬安台北市交通局長謝銘鴻1200月票

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