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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃暐瀚曝「松機遷移」優缺點！　批吳怡農：當選立委也無法完成

▲▼吳怡農時事議題受訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨北市立委參選人吳怡農 。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農所提出的「2030年松山機場遷建政見」，資深媒體人黃暐瀚13日統整出4項優點及4項缺點，強調「廢除基礎是在桃機第三跑道完工啟用後，但這都2030年的事，不管吳怡農明年1月8日有沒有選上立委，在他的任期內都無法完成這個政見。」

吳怡農公布「2030年松山機場遷建政見」，主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後，啟動松山機場遷移計畫，讓原址變成大公園，並解禁周邊限建區。此政見一出立馬引發各界討論，黃暐瀚表示，任何政見與政治主張亦然，有人喜歡也有人不喜歡，若喜歡的人多，選票就多，喜歡的人少，選票不夠那就輸。他認為，「松機遷移計畫」是個好議題，主張、反對者皆眾，可以討論但不宜反覆。

黃暐瀚更統整該政見的4項優點及4項缺點，其優點包括：第一，活化利用北市黃金地段，將近8座大安森林公園的面積在廢除機場後，可以蓋公宅或公園等計畫，解決台北市居住擁擠的問題。第二，種樹或蓋公園，讓這塊土地成為台北的「中央公園、都市之肺」，綠化空間改善空氣品質。第三，若機場沒了，周邊一次性放開「限高問題」，可以讓北市的都市計畫、商業發展將更加活絡。第四，解決內湖塞車與基隆河沿岸橋樑不足的問題。

而其疑慮則包括：第一、總統專機起降與萬鈞計畫受阻，松機不只民用，還有松指部及首都緊急運輸、元首撤離的重責，國安單位未必同意松機廢除。第二，離島國人往返本島大多靠松機空運，未來如果要改到桃園落地，離台北太遠，醫療後送、通勤上班上課都會增加困難。

第三，松機一年運量600萬人次，是東亞重要航點，日本與大陸許多航班都飛松機，一旦廢除就會造成航線大亂。第四，松機還有支援桃機的空用，天氣問題有時會影響起降，桃機如果天候不佳，松機可以緊急替代，一旦松機廢除，桃機就失去了一個鄰近可用的「備用機場」，不得不查。

黃暐瀚表示，綜觀以上八點，松機廢不廢都有人支持，廢除的基礎還得在桃機第三跑道完工啟用情況之下產生，但這都2030年的事；因此，無論吳怡農明年1月8日有沒有選上立委，在他的任期內，都無法完成「松機遷移」這個政見。

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