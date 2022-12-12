他以自身經驗點出立委補選關鍵　憶金溥聰助選做「這事」還是輸

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陳學聖以自身經驗點出立委補選關鍵　憶金溥聰助選做「這事」還是輸

▲▼國民黨立委陳學聖召開「打發吹哨者，食安五環破功」記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳學聖以自身經驗點出立委補選，藍綠勝負關鍵中的關鍵。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

台北市第三選區立委補選選戰倒數不到一個月，國民黨參選人王鴻薇與民進黨參選人吳怡農正如火如荼拉票力拼當選。對此，國民黨前立委陳學聖12日於臉書以自身補選經驗為例，點出這次立委補選，藍綠勝負關鍵中的關鍵將是「投票率」。

陳學聖以自身2010年的補選經驗提供給大家參考，他提到當時和他一起補選的，都是因立委選上縣市長而出缺，共有桃園、新竹縣、嘉義縣、花蓮縣，為了勝選，時任黨主席的馬英九和秘書長金溥聰可是卯盡全力，大力輔選，來到他們的選區無數次，他憶起平日幾乎滴酒不沾的金溥聰，即使有號稱「金小刀」的威名，為了說服地方挺他，還當眾人面，乾下大杯紅酒，令全場動容，他也大讚「真不容易，深深感謝。」

陳學聖表示，結果出爐，雖民進黨對手黃仁杼知名度遠遠輸他，但他還是輸了2500多票，國民黨四戰三輸，只贏了花蓮，而同年更早一些，台中縣、台東縣立委補選，國民黨也是二戰皆輸，他點出原因就是因為「投票率實在太低了」，只有四成上下，台東、嘉義更低到三成多。

因此，陳學聖強調「投票率真的很重要」，他再舉例，因為2010年他輸給黃仁杼，2012年他們再戰，把投票率拉高，他從輸2500倒贏25000，這結果再次證明了投票率將會是台北這次立委補選，藍綠勝負關鍵中的關鍵。此文一出，王鴻薇在底下留言表示一定會加油，陳學聖也熱情回覆「多年好友，加油！一定要成功！」

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