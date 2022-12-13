王鴻薇參選44％認為不恰當　她分析：只能做一件事說服選民

▲國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委補選將於1月8日登場，選戰只剩不到一個月。最新民調顯示，國民黨參選人王鴻薇以46%領先民進黨參選人吳怡農38%，但有44％選民認為她剛當選議員卻跑去補選並不洽當。對此，資深媒體人陳鳳馨分析，這件事情王鴻薇已經公開道歉，她沒有給自己藉口，能做的就是選上後證明給大家看，對於松山信義服務沒有減少， 對於中山的服務可以擴大，給所有選民最好的交代。

根據《TVBS民調中心》調查，明年初的北市第三選區立委補選，，目前以王鴻薇支持度最高，為46%，吳怡農支持度居次，為38%。不過，王鴻薇參加補選是否恰當，有44%認為不恰當，高於認為恰當的36%，21%沒有表示意見。

陳鳳馨在《少康戰情室》表示，王鴻薇也覺得這樣不對，她沒有給自己藉口，或去推託是國民黨一直要求所以不得已，她不去做這樣的陳述。王鴻薇拒絕這麼久，後面覺得為了大局，包括北市發展、國民黨的發展，這一席立委很重要，所以她願意自己背負這個汙點去選舉。

陳鳳馨說，王鴻薇只能選上後證明給大家看，對於松山信義的服務沒有減少，且對於中山的服務可以擴大，給所有選民最好的交代，說服人家，任何的辯解反而會招致選民反彈。