快訊／支持義務役役期延長　吳怡農拋國土防衛部隊構想

▲吳怡農今天舉行第二場政見發表記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國軍義務役是否延長役期遲未公布，成為台北市立委補選選戰焦點，民進黨參選人吳怡農13日表示，根據民調，高達8成民眾認同軍事訓練改革搭配役期的延長6個月至1年，這也是自己的主張，並拋出建立8至10萬人「國土防衛部隊」，戰時負責城鎮防衛作戰，平時支援災害搶救，且可藉此改善兵役訓練內容。

吳怡農今天上午在位於中山區的達文西會議空間舉行第二場政策發表記者會，相較上周首場記者會，今天有多位民進黨中央黨部的幕僚與會，並由民進黨發言人、國際部副主任謝佩芬擔任主持人。

吳怡農今天以「和平是我們的使命，強化國家安全」為題指出，建軍備戰的目標只有維持和平一個，他提出4項主張：第一，義務役的訓練內容與役期應該進行檢討，第二，建立國家安全政策指導文件體系，第三，建立「國土防衛部隊」，第四，全面推廣「災害應變」訓練。

吳怡農表示，根據壯闊台灣聯盟曾經進行的民調，有高達8成民眾認同「目前的4個月義務役，延長至6個月到1年」的提問，顯示軍事訓練改革搭配役期的延長，是台灣社會不分黨派有高度的共識，也是他一貫主張，且是超越政黨傾向、性別、年齡層的社會共識。

媒體追問，吳怡農認為應該消除哪些不合適的軍事訓練內容，例如當兵除草等？吳說，全國受訪者都有高度共識，是支持全面改革訓練內容和適度延長役期，就像媒體朋友說的，有些訓練內容是與作戰無關的，因此，他主張成立「國土防衛部隊」，平時可與警消結合加強訓練災害搶救、戰時可以守護所在居住地城鎮等內容。

此外，吳怡農表示，他主張師法美國、日本，建立國家安全政策指導文件體系，例如美國美國國會立法明定行政部門必須定期提出「國家安全戰略報告（National Security Strategy），日本也修正「安保3文書」，台灣身為美、日重要的盟友，要儘快參考美日的架構，修正自己的國家安全政策指導體系，並定期進行檢討。

對於國土防衛部隊相關主張，吳怡農說，他理想的兵役制度是由約18萬全募兵的正規作戰部隊、國土防衛部隊、民間災害應變準備3者集合而成，可參考美國的「國民兵」、日本的「預備役」、波蘭的「國土防衛軍」，建立純防禦性質、強烈表達保衛家園的決心的「國土防衛部隊」，戰時負責城鎮防衛作戰，平時支援災害搶救，讓正規作戰部隊的任務可以單純化、專業化，人數應與警消1比1搭配，約8至10萬人，組織架構上應該獨立於陸海空三軍，內政部在這邊會有一定的角色。

吳怡農補充，「災害應變」的訓練，是落實「全民國防」最簡單、也是最具體的工作，政府應該與民間團體共同合作，擬定具體計畫在民間與校園，全面推廣相關訓練。