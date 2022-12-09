快訊／雲林驚傳首起H5N1禽流感！　水林養鴨場撲殺2萬隻土番鴨

▲雲林水林鄉土番鴨場確診H5N1禽流感，執行土番鴨25637隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣動植物防疫所為防範禽流感疫情，針對高風險區禽場擴大監測量能，於12月8日監測一起確診為H5N1亞型高病原性家禽流行性感冒（禽流感）養鴨場，這也是雲林第一起病例，隨即派員完成該場病禽場土番鴨2萬5637隻的撲殺清場作業，並同步針對該牧場內、外及周邊環境進行消毒及生石灰撒佈作業，以防堵疫情擴散。

動植物防疫檢疫局今（8）日表示，雲林縣水林鄉1土番鴨場確診H5N1亞型（b分支）高病原性禽流感，依標準作業程序，雲林縣動植物防疫所執行土番鴨2萬5637隻（3至20日齡）之撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。

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雲林縣防疫所所長廖培志指出，國內目前已發生4起H5N1亞型高病原性禽流感案例，入冬以來，雲林接連二場肉鴨高病原性禽流感案例場，均經主動監測早期發現。為有效防止病原擴散及盡速掌握疫情趨勢，防疫所除持續執行秋冬禽流感監測工作外，也擴大針對H5N1亞型HPAI案例場周邊禽場進行監測及加強周邊環境監測。

另外，除例行性密集對高風險區進行周邊環境消毒外，也將提高濕地周邊區域消毒頻度；同時也透過化製場管理系統監控病死禽隻數量是否有異常上升狀況。期透過上開各項禽流感防控措施，全力防堵新病毒之擴散。

雲林縣動植物防疫所提醒，禽農務必加強禽舍防鳥設施，避免家禽與候(野)鳥接觸，積極配合各項監測及防疫措施，防範疫病傳入造成重大的經濟損失；同時禽場也應持續提高警覺，落實人車門禁管制、人員、車輛、運輸載具等進出消毒及軟硬體生物安全工作，如發現飼養家禽有異常死亡或狀態，應即時通報，以共同維護家禽產業永續經營。

▲雲林水林鄉土番鴨場確診H5N1禽流感，執行土番鴨2萬5637隻撲殺銷毀作業，並督導業者完成場區清潔及消毒工作。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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