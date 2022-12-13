鐵工廠少東染毒缺錢　上網自學改槍販賣…還沒賣掉就被抓　

記者陳以昇／新北報導

新北市刑大日前接獲情資，一名家裡經營鐵工廠的小老闆，因染毒入不敷出，竟上網學習改槍，經4個月跟監蒐證，掌握改造槍械、彈藥事證，趁他開車外出時將他攔截逮捕，在他車內、住處及鐵工廠起獲改造手槍2支、半成品3支、子彈、彈匣及槍枝零組件等，以及安毒，訊後依法送辦。

▲警方趁羅男外出時將他攔截逮捕 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，37歲羅姓男子家中在苗栗縣通霄鎮開設鐵工廠，因染上毒癮，為了支付龐大開銷，竟上網搜尋改槍資料，學習知識與技術，並透過網購買入模擬槍及槍彈零件，在自家經營的鐵工廠進行改造槍枝及子彈，為了躲避查緝，還將零件分開藏放，但還沒賣出半把就落網。

▼警方車內起獲改槍零件 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市刑事警察大隊日前接獲情資鎖定羅男，經4個月蒐證埋伏掌握他改槍事證後，8日持搜索票，趁他外出時將他攔截逮捕，在他車內、住家及鐵工廠內，起獲改造手槍2支、半成品3支、彈匣2個、槍枝零組件、子彈13顆、子彈半成品1批、火藥、彈頭及改造槍械工具，及毒品安非他命等證物，依法帶案偵辦。

▼警方隨後在他住家及鐵工廠查獲安毒、改造手槍成品、半成品及子彈 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

新北市警察局提醒，未經許可，製造、販賣運輸制式或非制式槍砲者，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，併科新臺幣三千萬元以下罰金；持有制式或非制式槍砲者，可處五年以上有期徒刑，併科新臺幣一千萬元以下罰金。