雲林文蛤暖冬暴斃！4.5甲養殖區採收剩空殼　養殖戶500萬化烏有

▲雲林台西文蛤傳暴斃，雲林縣長張麗善會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林文蛤養殖面積約3000公頃、約佔全國4成，其中以台西1300多公頃為最，今年6月因5月份梅雨致災水質突變造成近7成暴斃，未料，上月再傳出文蛤突然大量暴斃情況，雲林縣長張麗善（12）日率農業處與水試所人員一同前往台西鄉現勘。

養殖戶林姓漁民表示，導致文蛤暴斃因素有2，其一為排水溝功能不佳無法換水，另一則是氣候因素，現已11月氣候仍高溫，養殖4.5甲成本自始投下至今已約4、5百萬，按照養殖時程已都是收成階段了，價格好可賣8百萬，現在都化為烏有。

[廣告]請繼續往下閱讀...

水試所副研究員周昱翰表示，目前來看「可能因爲11月底天氣突然暖和」，並指出，因為氣候的影響加上往年12月進入冬季是文蛤成長期，養殖戶都會下料培育，疑似因此水質惡化。上週勘查魚塭泥質氧化程度達負170，建議暫時不要再投料下水並設法換水，漁民亦可自行採水與土檢體至水試所協助化驗，較糟的情況，可選擇先排水讓泥土露天氧化變質平衡後，再補水繼續養殖。

雲林縣長張麗善表示，因漁民陳情特地來到養殖區現勘，顯場看到幾乎到是空包彈、空殼且肉質腐爛，漁民損失非常慘重，希望透過今天會勘讓農委會知道嚴重情況，盡快啟動天然災害救助。

張麗善說，暴斃情況這當中除了氣候溫度過高之外，在海水引用維持水質鹽分平衡的部分亦將進行通盤檢討，包含清淤泥、排水系統、海水引進系統等使漁民養殖直正常化。今日會勘目的是了解損失程度，全鄉損失達5％以上、每魚池損失兩成以上希望就能啟動救助。

張麗善提到，雲林文蛤養殖區，台西、口湖各約1300公頃，麥寮、四湖約各500公頃將由相關人員持續會勘進一步了解養殖戶損失狀況。

▲台西文蛤傳暴斃，丁姓漁民指出按養殖時程現已為採收時期，整池都剩空殼，初估損失4、5百萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►暖冬異常「文蛤大量暴斃」！超慘養殖戶4公頃全死光 賠掉700萬

►快訊／雲林驚傳首起H5N1禽流感！ 水林養鴨場撲殺2萬隻土番鴨

►2022大選秋後算帳 雲林11名當選人遭檢方提「當選無效之訴」

►整台都進去了！雲林翁打錯檔油門一拜 倒退嚕衝戲棚驚險影片曝

►2023跨年煙火秀 劍湖山世界「旺兔耀飛摩天輪」絢爛演出13分鐘