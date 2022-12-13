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王必勝曝小三通開放2大關鍵　楊鎮浯提「分階段復航」

記者林名揚、翁子皓／金門報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝12日前往金門，與金門縣長楊鎮浯商討恢復小三通的防疫規劃。王必勝13日表示，關於小三通的開放目前有兩點須考慮，一是中國大陸近日封控鬆綁，後續狀況有待觀察，二是金門為離島，醫療資源較不足，因此更需要縝密規劃，保障金門鄉親的安全。而楊鎮浯則提出分階段復航。

▲▼王必勝前往金門，與金門縣長楊鎮浯商討恢復小三通的防疫規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

▲王必勝前往金門，與金門縣長楊鎮浯商討恢復小三通的防疫規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

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▲▼王必勝前往金門，與金門縣長楊鎮浯商討恢復小三通的防疫規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

王必勝今日上午與楊鎮浯商討日後重啟小三通的防疫準備與規劃，並視察金門醫院、金門水頭港，了解當地的醫療量能與防疫規劃。王必勝強調，金門縣政府雖已於今年3月完成相關演練，但作為港埠主管機關，應隨邊境防疫指引適時辦理跨機關之實兵演練，通盤檢視、儘早發現缺失，檢討並滾動修訂每個作業環節，以改善通關阻礙，降低各項緊急突發狀況事件發生機會，兼顧防疫安全與通關便利性。

針對小三通復航，王必勝表示，目前有兩大關鍵須充分考慮，第一是中國大陸之前採取清零、封控的政策，根據數字來看，中國大陸的感染率確實非常的低，然而，日前中國大陸鬆綁封控，預期會有一波大流行，後續狀況仍有待觀察，第二是小三通會經過金門，而金門是離島，離島的醫療資源較少，因此小三通的開放，不能不考慮金門人民的安全，要檢視當地的醫療量能，並規劃相關配套措施才能開放小三通。

楊鎮浯補充表示，因醫療量能的問題，金門縣政府提送給中央的計畫中，將以分階段的方式復航，第一階段是專案跟金門鄉親，第二階段是台商，第三階段才是全面復航，楊鎮浯認為經指揮官今日到場，給予因應局勢的調整，他有信心金門已做好充分的準備，迎接復航的到來。

▲▼王必勝前往金門，與金門縣長楊鎮浯商討恢復小三通的防疫規劃。（圖／記者林名揚翻攝）

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