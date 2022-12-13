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徐巧芯表態出戰2024立委　游淑慧大讚「勇敢」：國民黨應全面革新

▲▼台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯昨日上午接受廣播專訪時透露，若有機會一定參選2024立委，並直言國民黨到了一個世代快速交替的時候。對此，同黨籍台北市議員游淑慧13日大讚徐巧芯「勇敢」，對於國民黨黨內的沉疴問題，她比徐巧芯還要鄉愿保守，期望能透過2024選戰讓國民黨「世代交替、全面革新」。

游淑慧今日透過臉書發文表示，「勇往直前徐巧芯、勇敢改變游淑慧」是她們2022的競選訴求，「勇字當頭」是支持者對他們的期待，不僅是在不公不義的政治環境下給自己的期許，更是翻轉過去國民黨溫良形象的態度。

針對徐巧芯宣布參選2024的立委初選，游淑慧大讚徐巧芯「勇敢」，雖然對於監督民進黨的大是大非，她們都毫不退讓、勇敢直言，但對於國民黨黨內的沉疴問題，她卻比徐巧芯還要鄉愿保守。游淑慧坦言，「世代交替、全面革新」是國民黨喊了許多年的期待，但這始終是一句口號，或許等到有一天不用喊了，才代表國民黨已經完成這項工程，而那一天，她希望就是2024這一戰。

不僅如此，游淑慧更回憶自己2018年剛參選時的一幕，她說，當時正值卡管風波，民進黨的手染指大學自治而引起社會嘩然，身為台大校友的她當然也參加了許多聲援管校長的活動，有次她在地方行程上聽到正在競選議員的民進黨參選人高嘉瑜向里民開講稱，「國民黨罵我們侵入校園，他們以前還不是一樣，沒加入國民黨就會被盯上！」，當時便一股腦熱衝過去質疑高嘉瑜道，「所以您的意思是民進黨現在退回去學幾十年前的國民黨？那又何必換黨執政？而且不好意思，國民黨早就進步了，錯就是錯，不要永遠推給別人。」

游淑慧直言，她在那天得到「如果我們不勇敢挺身而出，那民進黨永遠可以積非成是」的啟蒙，更坦言2018年、2022年國民黨選舉大勝，不是因為天降神兵或智謀操盤，而是因為台灣民眾希望國民黨能扮演好勇敢制衡、撥亂反正的力量。

游淑慧強調，即便會刀斧加身，也該承擔起這份使命與期待，要做對的事，義正詞嚴打死不退，相信神和人民都會給予足夠的勇氣、力量與智慧，讓她們在這條道路上，堅定走下去。

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關鍵字：

游淑慧徐巧芯2024選舉國民黨立委

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