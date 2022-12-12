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挺徐巧芯「世代交替」戰立委！鍾沛君：畏首畏尾怎對抗獨大執政黨

▲▼。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者閔文昱／綜合報導

以選區最高票爭取連任成功的國民黨台北市議員徐巧芯，12日表示有機會一定參選2024立委，更直言國民黨到了世代快速交替的時候。對此，國民黨台北市議員鍾沛君直言，世代交替是個在國民黨難以啟齒的概念，但這並不是選民期待的國民黨，因此她樂見徐巧芯表態爭取黨內提名，「守舊文化，必須革新」。

鍾沛君12日晚間在臉書發文表示，世代交替是個在國民黨難以啟齒的概念，因為過去的黨內文化講究「論資排輩」，強調「關愛眼神」，所以任何要求新陳代謝的呼籲與訴求，總是被聯想到「逼宮」、「造反」，自相殘殺，血流成河等等負面意涵，「不能提，不該提，也不敢提。」

▲▼國民黨青年部【為戰鬥藍青年點讚】記者會-鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝）。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝）

「但這並不是當下這個時代，選民期待的國民黨。」鍾沛君認為，有意願，勇敢表態，積極爭取，是對自己的能力具自信心，對工作有使命感的表現，是義不容辭的決心，是捨我其誰的氣魄，當然還得具備打贏選戰的實力，「試想，如果我們這輩的國民黨從政者，還是等著『被提拔』，選民又怎麼能期待我們會做什麼困難的事？如果連在自己黨內都畏首畏尾，又怎麼對抗獨大的執政黨？」

鍾沛君強調，自己樂見徐巧芯公開表態，爭取黨內提名，2024轉戰立委，「守舊文化，必須革新，開放競爭，保持活力，這也不只是任何個人的前途與榮辱，而是制度面的改革方向，我們應該相信自己，也相信選民。」

事實上，徐巧芯喊出「世代交替」、表態爭取2024立委後，日前才完成3連霸的國民黨北市大安文山選區議員徐弘庭也有意跟進，挑戰71歲同黨籍立委賴士葆，並強調自己4年前就曾投入黨內立委初選，2024也不會缺席，希望國民黨加速黨內世代交替，彙集不同世代的看法，贏得更多年輕選民的支持。

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