快訊／徐巧芯被側翼罵「破X」喊告　范雲：羞辱女性必須譴責

▲徐巧芯透過臉書向范雲「陳情」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨台北市議員徐巧芯12日透過臉書揭露，她在一個名為「堵藍聊天室」的Line社群被罵「破麻」，並立刻到民進黨立委范雲臉書留言陳情。對此，范雲回應指，任何人都不應該使用「破麻」這種羞辱女性的字眼，必須譴責，但同時也要譴責徐過去以「抄吉掰」來羞辱政府官員。

徐巧芯今天貼出數張命名為「堵藍聊天室」的Line社群對話紀錄，一名使用親綠粉專「只是堵藍」頭貼的使用者留言分享徐巧芯的臉書貼文並說，「這裡有臥底我知道，幫我傳句話，破麻」；徐隨後立即在粉專分享截圖表示，「太好了！等你身份曝光以後我就可以告你了！辱罵我我不會少一塊肉，但你會少很多錢」，並補充自己已經向范雲陳情，請她一起譴責這種惡劣的發言，也歡迎大家一起關心後續進度。

對此，范雲表示，今天被徐巧芯要求關切她在某個粉專內部群組被罵「破麻」的事，「我當然認爲，任何人都不應該使用『破麻』這種羞辱女性的字眼，必須譴責！我同時也要譴責徐大議員之前使用『抄吉掰』來羞辱政府官員」，這類言論都是破壞性別平等、破壞互相尊重的元兇。

徐巧芯今年10月曾因農委會主委陳吉仲研究計畫被質疑抄襲，透過臉書留言「陳吉仲超會掰＝抄吉掰」等語，遭批評失言，而後徐自己用PTT發文解釋說，「陳吉仲又抄襲又吉人又愛掰，簡稱不就是抄吉掰」。