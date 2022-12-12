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北市3選區立委缺額補選　北檢5重點宣布「查賄制暴」

▲▼台北地檢署針對第三選區立委補選舉行查察會議。（圖／北檢提供）

▲台北地檢署今天針對第三選區立委補選舉行查察會議。（圖／北檢提供）

記者劉昌松／台北報導

台北市第3選區將於明年1月8日舉行立委補選，台北地檢署為打擊任何妨害選舉的不法犯行，今天由檢察長林邦樑邀集警調與政風單位開會，針對當前選舉情勢、情資蒐報作為等工作重點事項進行研商，強調有聞必查、有據必辦，以及查賄制暴、嚴懲不法的決心。

台北市長當選人蔣萬安辭去第10屆立委職務，第三選區（中山、北松山）出現缺額，中選會定2023年1月8日舉行補選，參加角逐的共有民進黨籍吳怡農、國民黨籍王鴻薇、無黨籍蕭赫麟3人，根據《ETtoday新聞雲》12日公布的民調結果，一定會去投票者，以王鴻薇支持度50％領先，次之的是吳怡農的44％支持度。

為了展現維護這次立委補選選舉公正決心，台北地檢署邀集台北市政府警察局、法務部 調查局台北市調查處、北部地區機動工作站、台北市政府政風處 、台北市專勤隊 等單位以及北檢查察區（主任）檢察官等召開查察不法會議，針對當前選舉情勢 、妨害選舉不法態樣、情資報作為及工作重點等事項進行研商。

北檢檢察長林邦樑在會議中特別強調各查察機關務必嚴守行政中立，公正執法，並提示5項查察重點：

一、 嚴查賄選，不容以招待餐會、饋贈物品等變相賄選手法，影響選舉公平。
二、 嚴懲暴力妨害選舉，維護候選人人身安全。
三、 嚴辦境外勢力介選，強化反滲透法偵蒐作為。
四、 嚴防不實訊息影響選情，迅速澄清降低負面影響。
五、 強力查緝選舉賭盤，維護選舉公平。

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