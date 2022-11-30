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和逸飯店．台南西門館　給民眾充滿儀式感的歡樂聖誕節

▲南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動，12月24日平安夜舉辦「聖誕Party活動」及Cozzi KITCHÉN「聖誕繽紛饗宴」buffet吃到飽晚餐，要讓入住旅客一次滿足吃大餐又好玩的需求，感受濃濃的過節氣氛。

▲南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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聖誕節想好要怎麼渡過了嗎？根據社群媒體觀測平台觀察，網友們最多人推薦「吃大餐」，許多網友提問「聖誕節推薦哪家餐廳？」，其次則是不少網友詢問「該帶小朋友去哪裡過聖誕節？」…等問題，這些心聲和逸飯店•台南西門館聽到了。

▲南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

即將邁入12月，聖誕節的歡樂氣氛開始濃厚了起來，一走進和逸飯店•台南西門館大廳便可看到卡通人物聖誕樹及探險活寶主角人物阿寶及老皮開心的迎接大家，同時「聖誕老人驚喜製造所」首度開張，12月17至12月25日入住旅客可以設計製作專屬聖誕襪歡度聖誕，事先預約活動，聖誕老人將在晚間驚喜現身敲門送糖果。

▲南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

12月24日13:00~15:30舉辦「聖誕Party活動」，邀請大小朋友一起DIY動手製作薑餅人，由COZZI哥哥姊姊帶領玩闖關、增加親子互動機會，最後品嚐美味的Cozzi KITCHÉN聖誕下午茶做個完美的結尾，豐富的應景活動，不用飛出國，和逸飯店•台南西門館給你一個充滿儀式感的聖誕節。即日起開放報名，額滿為止。報名請洽06-7026680*2193

▲南台灣最受親子歡迎的和逸飯店•台南西門館，將於12月祭出「聖誕老人驚喜製造所」一系列聖誕體驗活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

Cozzi KITCHÉN餐廳主廚精心設計30種以上的聖誕節經典料理，於12月24日平安夜推出「繽紛聖誕饗宴」buffet吃到飽晚餐料理，選用多款海陸新鮮食材製作異國風味料理，包含「聖誕香料烤雞佐蔓越莓醬」、「迷迗香羊肩排佐櫻桃紅酒醬」、「奶油焗扇貝」以及大小朋友都喜愛的「西班牙海鮮燉飯」，還有主廚現切的爐烤牛肉及蜜汁烤火腿，以高溫烘烤完美呈現肉品原始的鮮美，讓每位賓客體驗美味的聖誕節饗宴。12歲以上成人每位1,280元，7至11歲孩童每位780元，AMAZZING CLUB會員訂位享9折優惠，現在訂位7至11歲孩童免費暢玩佔地500坪的戶外遊樂設施-奇趣操場，以上定價需另加10%服務費，訂位請洽06-7026699。

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