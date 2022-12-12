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苗縣三義慈濟中醫院啟用　中西醫合療13日開診

▲▼苗栗縣三義慈濟中醫12日揭牌啟用，院內除設中醫各科別，另有西醫內科、復健科、家醫科等，滿足三義偏鄉醫療需求。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗縣三義慈濟中醫12日揭牌啟用，院內除設中醫各科別，另有西醫內科、復健科、家醫科等，滿足三義偏鄉醫療需求。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

慈濟醫療體系第八家也是唯一以中醫為基礎，兼顧中西醫整合行動醫療的三義慈濟中醫醫院，今(12)日正式落成啟用，補足了南苗栗地區的醫療資源，未來將持續推動中西醫合療，成為全方位的中醫醫院。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，20年前慈濟證嚴法師曾應鄉親請求，研議在三義興建醫療院所，但因政府醫療政策配套與大環境因素幾經波折，經過縣政府與慈濟在地志工等多方長期努力，2年前動工興建三義慈濟中醫醫院，今天終於落成啟用。

慈濟中醫院位在苗栗三義鄉台13線、130縣道路口旁，距離中山高三義交流道1公里，交通非常方便，院長葉家舟表示，慈濟三義醫院雖是中醫醫院，但要五毛給一塊，醫院仍然提供中西醫整合的門診醫療服務，中醫各科別外，也有西醫內科、復健科、家醫科等跨專科全面醫療照護。

今天參與揭牌啟用典禮的有苗栗縣長徐耀昌、議長鍾東錦，衛福部健保署長李伯璋、中醫藥司長黃怡超，中研院士林昭庚、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，社區慈濟志工、慈濟醫療體系主管與三義慈濟中醫醫院醫療照護團隊，場面相當熱鬧。

慈濟三義中醫醫院明(13)日起正式提供門診服務，掛號網址：https://sanyi.tzuchi.com.tw/，有需要的鄉親可以多加利用。

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