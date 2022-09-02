三義木雕街排水溝施工　相隔一天...貨車重機先後摔落坑洞

記者蔡文淵／苗栗報導

▲苗栗三義木雕街施作排水工程，9月1日晚間重機直接撞擊工地圍欄，騎士摔落1公尺深施工面，輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗縣三義鄉水美街路段正在施作排水改善工程，施工處疑似夜間警示不足，相隔一天，卻陸續有汽、機車撞擊施工護欄、摔落工地，所幸都沒有大礙，施工地點接連發生意外，工程安全設施值得有關單位重視。

22歲王姓男子8月30日晚上8點多，駕駛小貨車在三義鄉水美街路段，疑似未注意施工路段車道已調整，衝撞施工護欄，翻覆在1米半深的工地，他受輕傷送醫無大礙，警方排除酒駕，全案還在調查處理中。

9月1日晚上8點左右，同一個事故地點又有一部重機撞上施工護欄，21歲男性騎士跌落約1米深施工坑中，由救護車送大千醫院救治，所幸沒有大礙，也排除酒後駕車。

苗栗警分局呼籲，夜間駕駛應注意車前狀況，切勿超速行駛或疲勞駕駛，確保行車安全。同一地點隔一天發生類似的交通意外，似乎不只是疲勞駕駛或車速過快的原因，施工地點警示設施及照明光線落差，可能都是造成意外的原因，用路人的安全值得有關單位重視。

▲苗栗三義木雕街施作排水工程，8月30日晚間8時小貨車撞擊施工護欄翻覆，駕駛輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗三義木雕街施作排水工程，9月1日晚間重機直接撞擊工地圍欄，騎士摔落1公尺深施工面，輕傷送醫。（圖／記者蔡文淵翻攝）