台中男開車到苗栗搶超商　30秒得手5萬！還來不及花躲摩鐵被逮

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三義鄉木雕街26日清晨5點多發生一起超商搶案，歹徒持50公分開山刀進超商搶奪財物，30秒搶奪近5萬元，歹徒得手後駕車往國道1號南下逃逸，苗栗警方獲報後立即成立專案小組，於案發後1小時鎖定簡姓（39歲）嫌疑人涉嫌重大，並於當日下午16時許，在臺中市一處汽車旅館查獲躲藏在內的簡姓犯嫌，依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，並獲苗栗地方法院裁定羈押獲准。

▲住在台中的簡姓搶匪26日清晨持開山刀到苗栗三義搶奪一家超商，得手近5萬元，11小時後在台中落網。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，簡姓嫌犯居住在台中市區，專程駕車到三義地區鎖定超商持刀搶劫，於26日清晨5點20分許，利用木雕街清晨人車不多，以口罩將前後車牌遮蔽，持開山刀進超商搶劫，前後只有30秒，得手後駕車返回臺中，並改搭乘計程車到附近汽車旅館躲藏，仍遭專案小組掌握行蹤，趁犯嫌外出購物時一擁而上當場制伏。

警方在犯嫌身上查獲搶得還沒來的及花用的贓款4萬9千餘元及一級毒品等證物，專案小組隨後帶簡嫌返回住家找尋做案刀械及穿著衣物，最後員警在簡嫌家中牆上所掛的穿衣鏡後方暗格，起獲作案用開山刀及穿著衣物等證物，全案在發生11小時後宣告偵破，所得贓款全數追回發還被害人。

苗栗分局表示，歹徒持長達將近50公分的開山刀作案，造成地方民眾人心惶惶，警方必定全力緝凶，以安定民心。

苗栗分局強調，本案破案契機為受害商家在第一時間報案，警方迅速集結警力，再加上運用科技偵防查察及臺中市政府警察局第六分局員警協助之下，鎖定距離簡嫌住家3公里的汽車旅館，警方到場時，犯嫌剛好外出，員警不動聲色在現場守株待兔，見簡嫌徒步返回旅館時，見機不可失一擁而上當場制伏緝獲歸案。