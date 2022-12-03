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人本優先！花蓮中央路慈院旁人行陸橋拆除　雙向封閉請繞道

▲陸橋拆除後，將劃設行人穿越線並設置行人庇護島、行人號誌，讓高齡長者或行動不便人士能有暫時等候空間。(圖／花蓮縣政府提供)

陸橋拆除後，將劃設行人穿越線並設置行人庇護島、行人號誌，讓高齡長者或行動不便人士能有暫時等候空間。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府將進行中央路慈濟醫院旁人行陸橋拆除作業，施工時間為12月3日夜間8時至12月4日上午6時，將暫時封閉中央路3段南北雙向道路（自中山路至莊敬路間路段車道），縣長徐榛蔚提醒駕駛朋友行經該施工路段時，務必留意並配合相關交通管制，感謝鄉親配合。

花蓮縣政府辦理「中央路1至4段新設左轉車道工程」，自今年3月1日開工，已陸續完成吉安鄉建昌路、和平路、民治路、中原路、慈惠一街、吉興一街、中央路二段172巷、福興五街、福興六街、福興七街、福興八街及福興路等12處路口左轉車道，11月底也將完成吉昌一街與吉昌二街左轉車道，預計12月3日夜間8時起拆除慈濟醫院旁人行陸橋作業。施作期間將暫時封閉中央路3段南北雙向道路（自中山路至莊敬路間路段車道），僅開放警察、消防、救護車輛及急診民眾通行莊敬路至慈濟醫院出入口路段，並引導一般車輛改由富祥路通行。

建設處表示，慈濟醫院旁人行陸橋使用多年，早年道路交通設施的設置是以車行為主，人本交通為次，在當時設置立體穿越道路設施，以方便車流順暢通行，但隨時代演進，路權觀念逐漸發展成「以人為本」，考量陸橋造成高齡長者、行動不便人士及推嬰兒車民眾通行上的不便，且墩柱及階梯占據平面人行空間，民眾行走也不方便，甚至造成視線死角，影響通行安全；另，鄰近路口現已劃設行人穿越線及行人專用號誌，致鮮少民眾使用陸橋通行，隨人本交通政策的發展，徵詢地方意見表示支持拆除後，縣府獲內政部營建署支持補助預算辦理拆除作業。

建設處進一步指出，陸橋拆除後，將劃設行人穿越線並設置行人庇護島、行人號誌，讓高齡長者或行動不便人士在綠燈時段無法一次穿越路口時，能有安全的暫時等候空間，除了改善行人通行的便利性外，也能保障通行安全。

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