蔣萬安10名小內閣回鍋留任多　鄭世維：資歷能與市政接軌

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維公布小內閣人事。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安12日公布10名小內閣人選，包括副市長找來前高雄市副市長李四川、秘書長為現任新北市財政局長李泰興、交通局長為前交通部道安會執秘謝銘鴻、都發局長由前北市都發局副局長王玉芬出任。面對此次回鍋留任多，蔣萬安團隊發言人鄭世維表示，重要是豐富資歷能與市政接軌。

蔣萬安12日上午透過新聞稿發布10名小內閣人選，並於9時30分通知蔣萬安團隊發言人鄭世維將於10時30分臨時出面受訪說明，由於臨時通知受訪導致多數媒體無法到場，引發媒體微辭。

蔣萬安此次公布的小內閣人選，包括副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長張溫德、民政局長陳永德、都發局長王玉芬、工務局長黃一平、交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、捷運工程局長鄭德發、地政局長陳信良等。

針對此次小內閣亮點，鄭世維表示，這次秉持4大重點，雙北人才合作、中央地方完整歷練、府會人才交流，以及公務熟手這4大特點，而這10名人選中，都發局由王玉芬擔任，成為首位台北市都發局女首長。此外鄭世維也表示，選舉期間蔣萬安就與新北市長侯友宜說，雙北未來的市政工作要密切合作。

媒體追問，此次回鍋留任比較多，是否有些沒新意？鄭世維回應，最重要的是專業品格、用人唯才部分，所以適才適所，最重要是有相當豐富資歷，能夠馬上跟市政接軌，馬上上手。至於下波人事何時公布？鄭世維僅說，確定就會跟外界報告。