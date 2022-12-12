9歲童與媽吵架負氣下車！躲農田全身沾鬼針草　警父愛爆發找到他

▲蔡易霖牽著男童的手返回母親身邊。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市潭子區1名9歲男童調皮在車內玩鬧，母親一怒之下脫口「不乖就自己下車」，男童因此負氣下車離去，但母親手邊還有1個0歲娃，分身乏術，無助之下只好請求警方幫忙找人。大雅警分局警員蔡易霖甫升格當新手爸，父愛爆發的他，體會該名母親心情，積極在四周尋人，最後終於在附近一塊農田，找到全身沾滿鬼針草的男童。

台中市大雅警分局表示，10日下午1時許接獲報案，沈姓女子（35歲）稱她開車載著9歲兒子及另一名未滿1歲的幼童，行經潭子區東寶國小前時，因兒子太頑皮遭到她責罵，沒想到兒子竟就真的下車離開，由於她必需看護車內的小小孩，無法自行前往找兒子，遂報請警方協助。

潭子分駐所警員蔡易霖、蔡婉儀抵達現場，向母親了解情況後，開始四處搜尋並尋訪路人，終於在東寶國小附近的稻田找到身上黏滿「鬼針草」的9歲童。

▲警方在附近稻田找到男童。（圖／記者白珈陽翻攝）

蔡易霖近日喜獲麟兒，對小孩格外有耐心，他一邊傾聽男童訴苦，一邊開導父母的用心良苦，男童才願意讓他牽著手，帶回母親身邊。沈女見兒子平安歸來，因太過擔心唸了一句「被壞人抓走了怎麼辦？」同時感謝警方熱心幫忙。

潭子分駐所長張崑泰表示，天下父母對於兒女的愛毋庸質疑，惟於教育孩子時，建議理性溝通、愛的教育，切勿衝動行事、意氣用事，以避免憾事發生。

▲沈女感謝警方將兒子尋回。（圖／記者白珈陽翻攝）