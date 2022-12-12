　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立委又要補選？傳林奕華接北市副市長　鄭世維：先將交接工作做好

▲▼蔣萬安辦公室發言人鄭世維公布小內閣人事。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維公布小內閣人事。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安12日上午公布第一波小內閣名單，副市長由前高雄市副市長李四川接任，另一位副市長名單外傳是由立委林奕華接手，引發熱議。對此，蔣萬安團隊發言人鄭世維表示，林奕華是競選總幹事，也是交接小組窗口，現在就是將既有交接工作做好，相關人事由蔣萬安持續徵詢中。

蔣萬安12日上午透過新聞稿發布10名小內閣人選，包括副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長張溫德、民政局長陳永德、都發局長王玉芬、工務局長黃一平、交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、捷運工程局長鄭德發、地政局長陳信良等。

針對林奕華是否出任另一名副市長，倘若擔任的話未來恐將面臨立委補選？鄭世維表示，今日公布第一波人事總計10名，未來還會在適當時機公布接下來人選，林奕華也是競選總幹事、交接小組窗口，現在就是將既有交接工作做好，相關人事由蔣萬安持續徵詢中。

媒體追問下波人事何時會公布，是否就在下周？鄭世維說，確定就會跟外界報告，且「當然一定會在就職前」。至於蔣萬安曾說希望成立都更局、青年發展局，是否有望在12月25日前就成立？鄭世維並未正面回應，僅說「相關都在規劃中」。

至於外傳鄭世維本人就要接北農總經理？鄭世維提及，自己現在還沒獲得徵詢，如果未來有確定的話會跟外界報告，現在就是把交接發言工作做好。

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
狂發18張黃牌惹怒梅西！　西班牙裁判GG了
墨龍太子降駕「賞女一巴掌」！　專家說話了
LIVE／理科太太不怕酸民！諮商課改名續賣　吳怡農遭爆假公益
快訊／「林俊傑恩師」林秋離病逝！換肝12天救不回
高雄民宅遭3波槍擊！　現場畫面曝
快訊／理科太太被罵發聲了！　宣布課程改名繼續賣
獨／男性侵姪女、表妹！　淫亂片藏雲端被Google通報
他狂砍53分神蹟！　寫NBA近28年超狂紀錄
雙12逆襲！華航超殺促銷「飛日機票萬元有找」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

國民黨控吳怡農「假公益真競選」　每100元有64元拿來拍片、下廣告

公部門12月5日起禁用抖音　立法院、考試院研擬跟進

「去蔣」最高可領10萬補助　曾銘宗：浪費公帑「可參考建中作法」

學校「去蔣」最高補助10萬　許智傑力挺：避免威權復辟

立委又要補選？傳林奕華接北市副市長　鄭世維：先將交接工作做好

北市中崙派出所「黑衣人之亂」　監察院彈劾前松山警分局長等4人

蔣萬安10名小內閣回鍋留任多　鄭世維：資歷能與市政接軌

強化陸戰拜會無黨籍里長　吳怡農撇「綠樁腳不滿」傳聞

金酒卡關「不能等也等不起」！陳玉珍剛出院無心休養　飛廈門協商

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

計程車不理義交「違規左轉」　遭輕軌攔腰撞至少被推10公尺

男騎車抽菸被警攔查！　意外重逢失散20年母親

54歲伊能靜認「有醫美」：很正常　否認婚變誇秦昊「拍手就頭條XD」

水餃煮到「皮餡分離」他傻眼：這是炒飯喔？

柴柴公園挖出「神祕大石頭」 癡笑守整夜...媽：靠近會低吼

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

國民黨控吳怡農「假公益真競選」　每100元有64元拿來拍片、下廣告

公部門12月5日起禁用抖音　立法院、考試院研擬跟進

「去蔣」最高可領10萬補助　曾銘宗：浪費公帑「可參考建中作法」

學校「去蔣」最高補助10萬　許智傑力挺：避免威權復辟

立委又要補選？傳林奕華接北市副市長　鄭世維：先將交接工作做好

北市中崙派出所「黑衣人之亂」　監察院彈劾前松山警分局長等4人

蔣萬安10名小內閣回鍋留任多　鄭世維：資歷能與市政接軌

強化陸戰拜會無黨籍里長　吳怡農撇「綠樁腳不滿」傳聞

金酒卡關「不能等也等不起」！陳玉珍剛出院無心休養　飛廈門協商

各國逐漸解封　謝金河：報復性旅遊為影響投資重大變數

「哪年民進黨敗最慘？」PTT秒曝14年前1選戰慘況：以為要倒了

網友「姊姊」誘10歲女童交換裸照　真實身分曝光…下場慘了

基督教台播「反同節目」遭處分　韓法院判敗訴：不應侵犯宗教自由

林忠正／俄式制裁套在台海　中國經濟將在劫難逃

台積電赴美設廠人才出走？　經長：簽約三年會回流

15日赴新加坡考察交流雙語教育　柯文哲：將有部長級會面

冷空氣將至中南部有感降溫　東森寵物高雄十全店「冬裝秀」暖萌

台灣足球黃金時期！「這2場比賽」被挖出　當年奇蹟逆轉嗨翻全國

明明有桃花卻無法脫單！「2022和愛情擦身而過」TOP4星座

政治熱門新聞

快訊／蔣萬安公布10名小內閣名單　副市長、都發局、交通局、捷運局曝

縣市府學校去蔣　內政部：一座補助10萬

蔣萬安向中央挖角！謝銘鴻接交通局長　交長證實「有問過他意見」

徐巧芯要拚2024立委　「國民黨到了世代交替的時候」

蔣萬安小內閣＋1！與侯友宜聯手　新北財政局長將任「北市秘書長」

他曾勸陳時中別選　「有領導沒有力」招致敗選

台灣貨又被禁是誰的錯？　她點名兩黨嘆：還要演多久

《ETtoday新聞雲》執董邱佩琳將任基隆副市長

獨／蔣萬安明公布「工務小內閣」

1300呎墜下！「鋼鐵傘兵」秦良丰今30歲生日

陸禁台貨風暴！　綠委提「1招」：台灣經貿轉骨時刻

自嘲吃虧！侯友宜與五堅情可愛三連拍

仙氣外露！黃捷「12張美照」網友狂讚

柯文哲再訪新加坡　綠委批「報復性出遊」

更多熱門

相關新聞

蔣萬安10名小內閣回鍋留任多　鄭世維：資歷能與市政接軌

蔣萬安10名小內閣回鍋留任多　鄭世維：資歷能與市政接軌

準台北市長蔣萬安12日公布10名小內閣人選，包括副市長找來前高雄市副市長李四川、秘書長為現任新北市財政局長李泰興、交通局長為前交通部道安會執秘謝銘鴻、都發局長由前北市都發局副局長王玉芬出任。面對此次回鍋留任多，蔣萬安團隊發言人鄭世維表示，重要是豐富資歷能與市政接軌。

傳林奕華將接蔣市府副市長　曾銘宗：她還沒做決定

傳林奕華將接蔣市府副市長　曾銘宗：她還沒做決定

回鍋接北市交通局長　推動「1200交通月票」？謝銘鴻：蠻好的構想

回鍋接北市交通局長　推動「1200交通月票」？謝銘鴻：蠻好的構想

快訊／蔣萬安公布10名小內閣名單　副市長、都發局、交通局、捷運局曝

快訊／蔣萬安公布10名小內閣名單　副市長、都發局、交通局、捷運局曝

蔣萬安向中央挖角！謝銘鴻接交通局長　交長證實「有問過他意見」

蔣萬安向中央挖角！謝銘鴻接交通局長　交長證實「有問過他意見」

關鍵字：

北市台北市台北市政府鄭世維蔣萬安林奕華

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤激戰37歲鮮肉！羞認：每次都送醫

快訊／資深男星陳屍家中浴室享壽78歲！　隔天被親人發現

墨龍太子降駕打女信眾巴掌　網怒洗版

想買車要快！　明年全面大漲

「年輕人去哪工作？」　8年級生揭真相

理科太太賣諮商筆記！衛生局回應了

世界盃導火線　兩國直接場外激戰

百歲人瑞喜喪　子孫靈前打成一團鬧出人命

陶晶瑩半夜接「女兒越洋哭訴電話」心疼：只能乾著急

廖老大千萬保時捷出事了！　卡山溝畫面曝

台南工人維修遭捲入　想逃仍慘死

蔡允潔出道最大尺度！老公忍不住了

C羅淚別世界盃首發聲

寶雅賣1物「牙醫診所才有」　內行曝：超方便

手搖飲加1料「無糖也228大卡」　

更多

最夯影音

更多
出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸

出生遭媽拋棄被人類收養　黑豹呆萌躺腿間享受摸摸
世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

世紀合體！畢書盡台上擁抱陳勢安　睽違7年..完美和聲飆《勢在必行》

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

70歲翁駕車暴衝花圃喪命　前1秒險撞飛路旁掃地鄰居

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

同房卻用螢幕監控女兒　妻託嬰尪想妙招兼顧遊戲

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

畢書盡.陳勢安破冰：小時候懂的有限　認有完美的默契..喊話合體唱跳XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面