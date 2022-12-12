立委又要補選？傳林奕華接北市副市長　鄭世維：先將交接工作做好

▲蔣萬安辦公室發言人鄭世維公布小內閣人事。（圖／記者黃國霖攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安12日上午公布第一波小內閣名單，副市長由前高雄市副市長李四川接任，另一位副市長名單外傳是由立委林奕華接手，引發熱議。對此，蔣萬安團隊發言人鄭世維表示，林奕華是競選總幹事，也是交接小組窗口，現在就是將既有交接工作做好，相關人事由蔣萬安持續徵詢中。

蔣萬安12日上午透過新聞稿發布10名小內閣人選，包括副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長張溫德、民政局長陳永德、都發局長王玉芬、工務局長黃一平、交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、捷運工程局長鄭德發、地政局長陳信良等。

針對林奕華是否出任另一名副市長，倘若擔任的話未來恐將面臨立委補選？鄭世維表示，今日公布第一波人事總計10名，未來還會在適當時機公布接下來人選，林奕華也是競選總幹事、交接小組窗口，現在就是將既有交接工作做好，相關人事由蔣萬安持續徵詢中。

媒體追問下波人事何時會公布，是否就在下周？鄭世維說，確定就會跟外界報告，且「當然一定會在就職前」。至於蔣萬安曾說希望成立都更局、青年發展局，是否有望在12月25日前就成立？鄭世維並未正面回應，僅說「相關都在規劃中」。

至於外傳鄭世維本人就要接北農總經理？鄭世維提及，自己現在還沒獲得徵詢，如果未來有確定的話會跟外界報告，現在就是把交接發言工作做好。