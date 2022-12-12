快訊／批藍抹黑「假公益真競選」　吳怡農5點聲明回擊

▲吳怡農發布5點聲明回應藍營質疑。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨12日上午舉行記者會，質疑民進黨北市立委參選人吳怡農涉及「假公益真競選」，其所創辦的壯闊台灣聯盟淪為「裝闊台灣」。對此，吳怡農辦公室中午發表5點聲明嚴正駁斥指，壯闊台灣的活動與支出，從未有跟個人選舉相關內容或宣傳。

吳怡農今天中午透過辦公室發表5點聲明：第一，壯闊台灣是一個內政部登記核可的非營利組織，依靠募款維持營運，從未收過政府任何補助，並與吳怡農個人的競選政治獻金專戶相互獨立，彼此資金的運用也分開。

吳怡農強調，第二，壯闊台灣同仁與吳怡農競選團隊是分開的；第三，吳怡農本人從未支領過壯闊台灣任何酬勞；第四，自從投入選戰，在選前所排定的「後盾計畫」相關訓練課程，持續在推動，並沒有因為選舉就中斷，例如11月30日接受徵召時，吳怡農本人正在高雄那瑪夏部落舉辦災害應變訓練，並親自授課，另外，於12月8日晚上，配合外交部安排歐洲國際媒體參訪後盾課程，吳怡農本人更與18位國外記者親自進行座談。

吳怡農並指，第五，壯闊台灣的活動與支出，從未有跟個人選舉相關內容或宣傳。他強調，對於國民黨持續惡意杜撰、刻意抹黑，對於這種不負責任的言論與選舉操作，表示深感遺憾。

▲國民黨舉行「裝闊台灣：踢爆吳怡農假公益真競選？專業、誠信、態度三大崩壞！」記者會。（圖／國民黨提供）