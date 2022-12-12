強化陸戰拜會無黨籍里長　吳怡農撇「綠樁腳不滿」傳聞

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選，資深媒體人黃揚明近日在網路節目稱，民進黨參選人吳怡農與綠營刻意保持距離，有些在中山北路條通、林森北路一帶的綠營樁腳相當不滿，已經拒絕相挺坐看好戲。對此，吳怡農12日上午拜會基層里長前受訪說，選舉沒有捷徑，他盼一步一腳印爭取選民支持，支持者想知道民進黨如何再站起來，贏得大家的支持。

▲吳怡農向基層里長請益拜會。（圖／記者陳家豪攝）

吳怡農今天上午前往榮星花園附近拜票，隨後轉往附近的行仁里，拜會無黨籍里長陳德賢，該里長辦公室門口還貼著民進黨議員王世堅「銘謝賜票」的紅紙。下午他也將出席「中山區機場連線——里長座談會」，與基層里長交換意見。

吳怡農會前接受媒體聯訪時，媒體關注吳怡農擁有空戰優勢，但在陸戰部分稍嫌不足？吳說，選舉沒有捷徑，他要一步一腳印，爭取選民的支持及信任，盡可能地跑，希望更多朋友當他的分身，幫助宣傳拉票，畢竟網路聲量是一回事，1月8日有多少人出門投票才重要。

吳怡農談及，他看到的是，所有議員朋友都非常熱情協助，大家都知道，短短4周需要同心協力、爭取支持，也知道1月8日非常重要，大家都清楚，必須重新爭取選民支持。

另對於黃揚明的評論內容，吳怡農說，他拜託兩個議員選區的議員們擔任督導，其中王世堅最資深，也擔任過立委，他當總督導是合情合理的，其共同目標是爭取選民支持，透過傳統支持者和議題，大家來打選戰，堅持正向、不抹黑、不人身攻擊，他聽到的是支持者對選戰感到焦慮，想知道民進黨經歷挫敗後，如何再站起來，贏得大家支持，也看到支持者、議員們都非常努力，必須加快腳步。