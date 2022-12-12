松機遷建離島交通怎麼辦？　吳怡農拋2前提：桃機可增服務品質

記者呂晏慈／台北報導

台北市第3選區立委補選的民進黨參選人吳怡農日前拋出5大主張，指2030年桃園機場第3跑道完成後，就應遷建松山機場，原址改建公園，引發正反論戰，連同黨的澎湖立委楊曜都不支持。對此，吳怡農12日上午重申，松機遷建必須基於航班不縮水、服務品質不犧牲等前提，公共政策不分顏色、黨派、派系，提出建設性討論和批評是好的。

▲吳怡農今天上午拜會無黨籍里長。（圖／記者呂晏慈攝）

吳怡農今天上午受訪時，媒體再度關注松機遷建議題，指楊曜擔憂離島居民交通權益，表態反對遷建。對此，吳怡農說，這個問題很好也很棒，松機遷建絕對要基於航線不縮減、服務品質不下降，他舉例，松山機場規定晚上11點到上午6點間禁止航班起降，若是轉移到桃園機場，可以提高服務水準，他樂見議題回歸公共政策討論，歡迎各界提出看法。

至於離島居民交通權益配套方面，吳怡農表示，松機遷建必須航班不縮減、服務品質不犧牲，2030年桃機第三跑道完工後，可以兼顧到品質並維護航班。

媒體關注楊曜的表態是否代表「黨內開第一槍」？吳怡農澄清，外界有太多聯想，公共政策是不分顏色、黨派、派系，大家提出想法都是好的；媒體再問國民黨立委費鴻泰指，美國在台協會（AIT）也不挺松機遷建？吳說，公共政策一定有取捨，必須符合最大公共利益，經過整體評估，在2030年桃機第三跑道完工後，遷建最符合最多國人的公共利益，他主張松機200多公頃全區保留建公園，並應針對周邊3000多公頃禁建區活化提前規劃，若對自己所提5個主張有意見，拜託提出建設性討論和批評。