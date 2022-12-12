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國民黨控吳怡農「假公益真競選」　每100元有64元拿來拍片、下廣告

▲國民黨12日「裝闊台灣：踢爆吳怡農假公益真競選？專業、誠信、態度三大崩壞！」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨12日「裝闊台灣：踢爆吳怡農假公益真競選？專業、誠信、態度三大崩壞！」記者會。（圖／國民黨提供）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨今（12日）召開「裝闊台灣：踢爆吳怡農假公益真競選？專業、誠信、態度三大崩壞！」記者會，會中文傳會副主委林家興、練鴻慶質疑，民進黨北市立委補選參選人吳怡農，擔任壯闊台灣聯盟理事長，預計勸募的690萬元，其中442萬元拿來做「後盾計劃」的宣傳，但經查，民眾捐100元，等於有64元拿來拍影片、下廣告，用在相關教官、講師費用少之又少，質疑是為了個人選舉，涉及「假公益真競選」。

練鴻慶在記者會中指出，吳怡農擔任理事長的壯闊台灣聯盟，向內政部申請「公開勸募」許可，因此可以在網路上公開募款，然而吳在「壯闊台灣聯盟」的官網上表示，捐款是為了「後盾計畫」，是要培養更多「為危機做好準備的人」，但吳沒說的是，他預計要勸募的690萬元，其中442萬元是拿來做「宣傳」。

練鴻慶進一步指出，包括「緊急應變」課程宣傳180萬、「宣傳影片」的企劃10萬元、影片腳本、拍攝、後製200萬，拍好影片的數位平台廣告費用45萬，志工培訓宣傳7萬2千元，總計宣傳費用為442萬元，達到勸募總額的64%，至於所有與志工、講師、教官相關的費用才約78萬，只占總經費的11%。

練鴻慶質疑，這等於是民眾捐100元，吳怡農把64元拿來拍影片、下廣告，難道符合捐款人期待？超過合理比例的宣傳費用，令人質疑「後盾計畫」已經不是為了台灣的國防，而是為了吳怡農個人的選舉，是「假公益、真競選」，而且有欺騙捐款人之嫌。

另外，練鴻慶強調，吳怡農的「後盾計畫」將場地、講師費用列為勸募支出，但也對學員收費，並與內政部消防署訂定合作備忘錄，等於是「一魚三吃」，同時跟捐款人、學員、政府機關索取資源，吳怡農也應該要解釋清楚。

練鴻慶指出，選舉是互相檢驗的過程，如果吳怡農沒有參選，的確沒人會檢驗他的募款支出，但既然吳怡農選擇參選，「進了廚房就不能喊燒」，就沒有資格迴避質疑，反過來說，如果吳怡農連這種程度的檢驗都沒有能力面對，那根本沒有資格獲得人民的信任。

林家興表示，吳怡農號稱國防專業，其國防論述卻被連續兩任國防部長否定；近日跟記者多次齟齬，日前更馬上改口說沒有要犧牲總統專機，誠信與態度大有問題，專業、誠信、態度都已崩壞。

至於吳怡農近日提出松機遷建政策，林家興則三問吳怡農：第一、正副總統蔡英文、賴清德及行政院長蘇貞昌，誰支持松機遷建政策？為何現在民進黨在立院過半不做？第二、是否認同兵役應延長？當總統府打臉國防部兵役定案，你站哪一邊？第三、為何要說謊、改口否認犧牲總統專機？

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國民黨吳怡農壯闊台灣立委補選松機遷建

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