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「哪年民進黨敗最慘？」PTT秒曝14年前1選戰慘況：以為要倒了

▲▼2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲2022年大選慘敗，民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

距離上月26日的九合一大選已過去半個月，還是有許多人熱論選後結果，畢竟民進黨史無前例挫敗，僅在5縣市勝選，總統蔡英文還為此請辭黨主席。就有網友發文詢問，「2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」話題勾起許多人的記憶，認為答案就是「2008年」，紛紛討論當時慘況。

這位網友在PTT的政黑板（HatePolitics）發文，「哪一年的DPP（民進黨）比較慘？」看到網上的討論，感覺民進黨「好像快要倒了」，「來問個認真的，2008、2018、2022，哪一年是民進黨敗最慘？」並附上一小句說明，「2008有陳水扁貪汙問題；2018姚文智創下北市DPP最低票數；2022一屍五命，大家覺得哪一年DPP最慘？」

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貼文引發討論，超多人馬上留言「2008年」，「2008，民進黨差點再起不能」、「08年是最慘的」、「08啦！剩不到三十席立委，還被馬破紀錄奪回政權，怎麼比」、「2008，那時候以為20年都爬不起來」、「只有2008，民進黨那時存在絕望感」、「絕對100%，2008，那時候以為民進黨要倒店了。」

不過，也有網友震驚民進黨2018年在1縣市選輸，「2008>2022>2018我覺得，雖然2018丟高雄比較震撼」、「要說震撼感還是2018丟掉高雄！老巢被翻了的感覺。」

還有人直呼今年也慘炸，「2022輸到嘉義以南了還不夠慘？中北部全倒」、「2022丟失年輕人，絕對比2018更慘，這是斷根」、「2022，開始失去年輕人的票，往後只會每下愈況」、「今年比2018慘，2018才執政兩年半，今年年輕淺綠失望性賣壓很重，不易扭轉。」

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