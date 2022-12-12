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王必勝訪金門「協商小三通」　楊鎮浯：再周全的準備不如中央視察

▲▼疫情指揮中心指揮官王必勝跨海金門談重起小三通。（圖／記者林名揚攝）

▲中央疫情指揮中心指揮官王必勝12日率團前往金門視察，與縣長楊鎮浯談及小三通開放議題。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥等人12日前往金門視察，除了檢視防疫醫療量能及相關整備狀況外，也與金門縣長楊鎮浯談及小三通開放議題。王必勝指出，小三通復航的權限並不在衛福部，此次行程是為了更加了解金門整體防疫情況，以利後續在政策推動時，可提供訊息給有關單位參考。

王必勝12日率團前往金門視察，期間與縣長楊鎮浯談及小三通開放議題。楊鎮浯說，他在許多場合不斷強調，只要是疫情可控之下，小三通就應要恢復通航，金門縣政府今年3月更聯合CIQS針對小三通復航進行扎實演練，將任何可能的問題做一次完整的沙盤推演。

楊鎮浯強調，縣府從未停止爭取復航，同時也做好萬全準備，但是再周全的計畫與準備，遠不如衛福部等主管機關到金門來現地視察，除了能代表政府重視小三通復航的態度，另一方面亦可協助金門縣政府及相關防疫單位，做更適切的防疫工作調整，以因應小三通復航後的需求。

楊鎮浯表示，金門的民意十分清楚，就是希望小三通盡快復航，過往不論是在航空、旅遊、貨運或是小三通，其實兩岸都有「既有的協商機制」存在，在涉及民生、經濟等政策上，他認為中央政府應以最單純的方式，讓小三通回歸到最符合百姓生計與經貿往來的功能，儘速開放，不應再將小三通複雜化。

楊鎮浯指出，陸方已有多次公開表達，希望讓小三通盡快復航，大陸方面沒有任何障礙，就一般多數國人的認知，決定小三通復航與否，其實是取決於台灣政府的態度，有共識後，後續就是技術面的對接協商。

 ▲▼疫情指揮中心指揮官王必勝跨海金門談重起小三通。（圖／記者林名揚攝）

▲▼疫情指揮中心指揮官王必勝跨海金門談重起小三通。（圖／記者林名揚攝）

▲王必勝12日率團前往金門視察，與縣長楊鎮浯談及小三通開放議題。（圖／記者林名揚攝）

針對小三通復航議題，王必勝回應，這次視察的主要目的是現勘第一線的防疫量能，至於未來如果小三通要復航，就必須模擬一些可能發生的實際狀況，像是港埠的進出動線與流程，還有防疫相關的醫療量能準備是否充足，實際的情形要到現場勘查後才會知道。

至於小三通復航的時間點，王必勝說，明日（13日）實際到現場勘查後，將會與相關單位進行討論與評估，中央對於相關政策的決定是一體的，且復航的權限不在衛福部，這次行程是為了更加了解金門整體防疫情況，以利後續在政策推動時，可提供訊息給有關單位參考。

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王必勝楊鎮浯小三通

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