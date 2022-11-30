春節前重啟小三通？國民黨喊話　陳玉珍：蘇貞昌所稱對岸問題不存在

▲國民黨團「選舉已結束，口罩將要脫，小三通還不通?」記者會，左起陳雪生、曾銘宗、陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

小三通自2020年2月7日因疫情影響停航至今，國民黨立法院黨團30日上午召開記者會，由金馬選區立委陳玉珍及陳雪生，一起向政府喊話，強調選舉結束，口罩都已摘下，是恢復小三通復航的時候了，金馬人民期待農曆春節前能夠恢復，以重拾兩岸有序交流。

黨團總召曾銘宗表示，總統蔡英文今年的國慶日演說第7點提到，「維持台海和平穩定是兩岸共同責任」，第一段也提到「我們期待在兩岸邊境解封之後，能夠逐步恢復兩岸人民之間健康、有序的交流，進而舒緩台海緊張趨勢。」國民黨團呼籲蔡英文要說到做到，盡速恢復小三通，促進兩岸交流，同時也呼籲中國，遞出相對的善意，擴大文化、經濟等相關民間交流。

金門立委陳玉珍表示，金馬小三通對金門民眾來說事關緊要，金門地區已經做過民意調查，有7成民眾支持立即恢復小三通，上周也收到8275位金門居民的連署書，希望蔡政府能夠立即恢復小三通。

陳玉珍指出，因應疫情所需而暫停關閉的小三通，已經造成金門地區觀光產值70多億元損失，行政院長蘇貞昌在施政總質詢稱，小三通之所未能開通，是中國CIQS海關檢查（customs）、證照檢查（immigration）、人員檢疫及動植物檢疫（quarantine）、安全檢查及航空港口保安（security）已經解散。

但陳玉珍說，事實上，她在11月15日已委請廈門台商會長吳家瑩、莆田台商會長李木榮，親自前往中國小三通碼頭的CIQS是否已經撤除？答案是仍在小三通碼頭運作中。陳玉珍直呼，蘇貞昌所稱的小三通不開放是對岸的問題，根本就不存在。

陳玉珍表示，陸委會口口聲聲說會找個適當的節日開通，那麼12月22日是冬至，傳統冬至是全家團圓的日子，陸委會可否在冬至這天恢復小三通復航？倘若真的準備不及，明年農曆春節是最好開通的時刻，她呼籲政府傾聽離島子民的心聲，盡速開放小三通，「現在已經沒有任何阻礙，請不要一直為難自己的國人」。

馬祖立委陳雪生則提到，他曾在總質詢時呼籲蘇貞昌、陸委會，要盡速恢復恢復小三通，陸委會也多次對外宣稱，會在適當的節日，恢復小三通的開通。

陳雪生質疑，陸委會所謂的適當節日，是農曆春節？還是冬至？小三通的關閉，是為了因應疫情，透過雙方航商互相協調，而不是蘇貞昌口中所謂恢復小三通，需要政府與政府間的對談。陳雪生指出，航港局和對岸都有暢通的聯繫管道，地方政府與對岸也有密切聯繫，雙方人民都也高度意願恢復暫停2年的小三通復航。

陳雪生強調，馬祖地區人民非常期待小三通的復航，至少在農曆春節以前，更希望藉由小三通的開通，磨擦出兩岸和平的火花，藉這一點點、一絲絲的線，讓兩岸和平，不要戰爭。