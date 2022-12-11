被吳怡農點名曾支持松機遷建　侯友宜：中央地方通力合作最重要

▲侯友宜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／新北報導

民進黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人吳怡農提出2030年松山機場遷建政見，對手王鴻薇認為是紙上談兵，但吳則說新北市長侯友宜2015年也表態支持，被外界認為是拿侯當擋箭牌。對此，侯友宜今（11日）表示，每一個人對一件事有自己的看法，但這問題不是幾句話，最重要是中央地方要通力合作。

對於吳怡農提出2030年桃園國際機場第三跑道完工後就要立即遷建松山機場，並應全區保留闢建為公園，周邊禁限建區則興蓋社會住宅與公共設施，王鴻薇認為，很多人說松山機場遷建是空話、假議題，這是因為很多政治人物在選舉時高談闊論，選後不聞不問，「最後松山機場遷建都淪為紙上談兵」。

王鴻薇也提及，歷屆台北市長選舉，從2002年李應元、2006年謝長廷、2018年姚文智，到今年黃珊珊都提過，但都無疾而終。

但吳怡農昨說，前一天街頭開講時也報告松機遷移政策，獲得很多民眾支持，松機遷移影響最多的是雙北市，侯友宜2015年已經表態支持、準台北市長蔣萬安今年9月接受採訪時也表明應該討論這個議題，可見他也不反對。

對於外界認為吳怡農拿侯友宜當擋箭牌，侯11日說，每一個人對一件事有自己的看法，最重要給予尊重外，松山機場遷建涉及中央跟地方很多的配套，大家要好好談一談，因為這問題不是幾句話，最重要是中央地方要通力合作。