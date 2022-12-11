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綠委不忘師恩力挺陳明通　「盼外界不實影射盡早結束」

▲▼立法院 「加強我國與中東歐外交關係」記者會 張廖萬堅 邱志偉 許智傑 外交部歐洲司長陳立國。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委邱志偉發文回顧國安局長陳明通指導論文過程。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

政壇論文門風波延燒，新竹市前市長林智堅、桃園市長鄭文燦碩士學位相繼被撤銷，指導教授、國安局長陳明通成為眾矢之的。對此，曾在1998年拜讀於陳明通門下的民進黨立委邱志偉撰文表示，他2000年畢業時現在的台灣博碩士論文知識加值系統還沒有上線，因此僅繳交紙本論文，且陳當年在地方派系、中國研究領域相當傑出，自己窩居研究室9個月才完成論文，「我從不忘師恩，也希望外界許多不實的影射、錯誤的傳言，皆能夠盡早結束。」

邱志偉透過臉書撰文表示，這陣子外界對於台大國發所論文風波的討論，讓他回想起24年前，1998年入學台大研究所的點滴，當年因為美中台三角關係正熱，台灣也興起了中國研究熱潮，而台灣大學三民主義研究所，也就是現今的國發所，當時是中國研究的重鎮之一，因此他選擇參加台大碩士班的一般生入學考試，￼報考當時的三研所大陸組，印象中當年有100多位考生參加入學考試，僅錄取7至8位學生，筆試科目共計5科，他有幸能通過考試，進入中國研究的大門。

邱志偉表示，入學前，他並不認識陳明通老師，不過當年上課的老師，皆為各領域的一時之選，他曾受業於洪鎌德、郭建中、周繼祥以及陳明通老師，每位老師皆是各領域的一時之選，從中共黨史、馬克思主義、中國研究、兩岸關係研究、國際關係研究等課程，嚴謹豐富的內容及設計，使自己收穫非常多。

邱志偉回憶，陳明通老師在地方派系研究上相當傑出，但同時，也深耕當年還屬新崛起領域的中國研究，加上對陳老師上課內容感到相當契合，因此自然的選擇陳明通老師作為指導教授，陳老師相當關心學生，在自己撰寫論文期間，每周都必須和老師meeting，論文草稿陳老師都非常細心提供各種修改建議，但一次次的修正論文，確實也讓問題意識更明確、內容更加嚴謹，分析架構更加清晰。

邱志偉指出，當時畢業須經過兩個階段，先通過研究計畫口試，也就是從問題意識到文獻回顧的章節撰寫完畢，通過口試，修改到口試委員同意後，才可繼續撰寫後續的章節，他在通過計畫口試後，窩居研究室9個月的時間，經常徹夜未眠，就直接在研究室過夜。最終才完成《90年代後期美日中三角關係之研究》的碩士論文，並以當年相當新穎的戰略三角理論，分析美日中的三邊關係。

邱志偉表示，2000年畢業時，三研所正式改名為國家發展研究所，他也因此成了更名後國發所的第一位畢業生，在就讀研究所的這段時間，他仍相當感謝陳明通老師的指導與協助，讓他能在中國研究打下不錯的基礎，並且順利完成7章17節，共計185頁、9萬餘字的碩士論文，而畢業後順利考取中山大學大陸研究所，繼續攻讀博士學位。

邱志偉說明，2000年台灣大學的離校手續，僅有規範要繳交碩士論文紙本，並沒有電子論文的要求，經查現在的台灣博碩士論文知識加值系統，是自2010年才上線，但在他唸台大研究所的年代，並沒有這樣的電子論文系統，畢業時，均按照台灣大學離校手續規定，繳交紙本畢業論文，在國家圖書館皆可查詢（索書號：570 001M:2 89-3）絕無所謂173位論文不公開的說法。

最後，邱志偉表示，當年認識陳明通老師時，他並無任何官職，僅是單純的台大教授，根據台灣博碩士論文知識加值系統資料顯示，陳明通老師自1995年指導學生論文後，自己是老師的第12位指導畢業學生，至今，他依然相當感謝陳明通教授的指導，尤其是對論文撰寫過程給予相當多建議，令自己獲益良多，「我從不忘師恩，也希望外界許多不實的影射、錯誤的傳言，皆能夠盡早結束。」

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