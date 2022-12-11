推廣頻道近用權　台師大發表兩款桌遊「玩出媒體素養」

▲台師大大傳所教授陳炳宏頒發媒體素養參與證明給學員。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國立台灣師範大學與中嘉數位股份有限公司今（11日）舉行「111年媒來眼去媒體素養成果發表暨頒獎典禮」，會中公布一項調查結果，全台民眾聽過且看過公用頻道者僅14%，且提供影片供有線電視系統播出的更不到1%，顯見媒體近用權觀念仍有待推廣，現場並公布兩款以媒體素養為主題的桌遊，讓民眾透過遊戲玩出「媒體素養」。

為提升民眾媒體素養，落實媒體教育與實踐媒體近用權，國立台灣師範大學大眾傳播研究所與中嘉數位股份有限公司進行產學合作計畫，雙方從2020年攜手合作，內容包括課程補助、講座、營隊、讀書會、講座心得競賽、影音工作坊、問卷調查等，希望增進公眾媒體素養、提升公用頻道使用率，以實踐媒體近用權。

[廣告]請繼續往下閱讀...

計畫主持人、台師大大眾傳播研究所優聘教授陳炳宏表示，今年透過公用頻道近用者焦點團體座談及電訪問卷，了解公用頻道使用現況外，計畫團隊更踏足全台，於六縣市舉辦影像工作坊，教導民眾及在地公民團體如何自製影片，活動中更以世界咖啡館論壇形式，讓民眾一起思考如何解決公用頻道推動困境。

出席這次成果發表會的國家通訊傳播委員會委員王維菁表示，感謝台師大陳炳宏教授團隊，這幾年為媒體素養的付出，讓公用頻道成為民眾媒體近用最好的平台。

中嘉集團總經理徐雪玲表示，有線電視系統業者在媒體素養上，必須扮演重要角色，多年來透過各地系統進入社區宣講，發現很多長輩已經具有媒體素養，漸漸知道許多訊息不一定都是真的，可見媒體素養推動有成，也感謝台師大多年耕耘、推廣，希望未來透過更多管道、學校持續發展。





▲台師大發表兩款以媒體素養為主題的桌遊 。（圖／記者楊惠琪攝）

陳炳宏說，為多元推動媒體素養，今年特別邀請專業桌遊師資，開設長達36小時的研習課程，主動邀請民眾參與研習，並在研習後設計出兩款媒體素養桌遊，讓有興趣的民眾或學校機關等團體，可以更廣泛的下載運用。

台師大今天發表的媒體近用權主題桌遊，玩家可藉由扮演影音創作者，產製不同類型的影音內容獲取熱度與聲量，同時模擬當代新媒體環境可能遭遇的狀況，像是同業競爭蹭流量、惡意抹黑，甚至因媒體平台演算法變動導致玩家聲量驟降時，該如何突破困境等，歡迎民眾至「台師大媒體素養教育基地—媒體近用計畫」粉專申請電子檔免費列印試玩。

