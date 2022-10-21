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台北高校百週年　校友辜寬敏勉台師大傳遞自由自治精神

▲▼台師大今天舉辦「舊制臺北高校100週年紀念論壇」。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大校長吳正己主持「舊制臺北高校100週年紀念論壇」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣師範大學今年適逢100週年校慶，也是台師大前身、台北高等學校100週年紀念，台師大今（21日）舉辦論壇，r今年剛好一百歲的校友賴永祥，也透過網路祝賀母校，並秀出80餘年前的學生照，校友辜寬敏資政也勉勵學弟妹，要傳承台北高校的教育與教養精神，也就是「自由與自治」精神的傳遞。

台師大今年歡度100週年校慶，也是台北高等學校100週年紀念，台師大今天舉辦「舊制台北高校100週年紀念論壇」，校長吳正己在致詞時表示，台師大前身台北高校的傑出校友廣佈政界、學界，在近代台灣社會、學術及醫療領域扮演重要角色，今天透過回到昔日台北高校舉辦重要典禮的禮堂，迎接此刻重要里程碑。

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▲▼台師大今天舉辦「舊制臺北高校100週年紀念論壇」。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大今天在昔日台北高校的的禮堂內，舉辦「舊制台北高校100週年紀念論壇」。（圖／記者許敏溶攝）

吳正己表示，縱觀台灣政界、學界及醫界等領域，許多台北高校校友發揮卓越影響力與貢獻，政界方面如前總統李登輝、總統府資政辜振甫、辜寬敏資政，還有陳新安（前副總統陳建仁先生之父）等人，學界則逾60位台高校友曾在台灣大學任教，包括李鎮源、彭明聰等人，顯示台北高校校友在近代台灣社會和學術及醫療領域上，皆扮演相當重要的角色。

為慶祝台北高等學校100週年紀念，台師大今天邀請人在美國波士頓、今年剛好百歲的校友賴永祥，透過網路祝賀母校，雖然已經百歲，賴永祥今天神采奕奕，還秀出80餘年前就讀台北高校的學生照，重溫當年回憶。

▲▼今年一百歲的賴永祥，是台北高校校友，圖為就讀台北高校照片。（圖／台師大提供）

▲▼今年一百歲的賴永祥，是台北高校校友，圖為賴永祥就讀台北高校時照片。（圖／台師大提供）

▲▼今年一百歲的賴永祥，是台北高校校友，圖為就讀台北高校照片。（圖／台師大提供）

台北高校校友辜寬敏因為身體不適住院，今天未到場，但在發表文字講稿中指出，台北高等學校是培養進入台北帝國大學菁英中的菁英學校，畢業生是當時日本國高級官僚與企業家與大學研究者來源，1949年為止，台北高校19屆畢業生共2479人，包括台灣人559位、約23%，著名校友包括鹿野忠雄、前總統李登輝、辜振甫資政等人。

辜寬敏提及，台北高校與師大校史合併，不是古蹟建築物的繼續使用，而是教育與教養「精神」的傳承，也就是「自由與自治」精神的傳遞，而且台北高校培育學生至少兩種外國語言能力，學生進入社會有足夠外語能力而縱橫天下，希望百年校慶不是只有慶祝，而是要繼承上述的精神，還要熟悉母語，最後希望「台灣島永遠存在。」
 

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