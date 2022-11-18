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運動可解決過動！台師大研究：閱讀前運動可提升專注力「維持1小時」

▲台中市運動局長李昱叡打造全國首創兒童運動中心 。（圖／台中市政府提供）

▲台師大研究顯示，讓過動症學童閱讀、寫作業前先做運動，可提升專注力 。（圖／台中市政府提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

不少家長都對孩子過於好動而無法專注感到困擾，根據台灣師範大學團隊研究，台灣每一個班級裡平均約有2至3位過動症孩童，而過動症孩童容易受到周圍環境干擾產生學習困難與社會適應問題，台師大團隊發現，運動可以幫助提升過動症學童的專注力，建議父母讓過動症學童閱讀、寫作業前可先做一些運動，每次專注力可維持達60分鐘。

認知功能一直是影響孩童學習效果的重要因素，但有注意力缺乏過動症（ADHD）的孩童，卻因缺乏持續性的注意力與抑制功能，所以常常有學習困難與社會適應問題，而根據研究統計，台灣ADHD盛行率約為7.5%至10%，代表實際學校中，每一個班級裡平均有2至3名過動症孩童。

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▲▼台師大校門。（圖／記者許敏溶攝）

▲台師大研究發現，讓過動症學童閱讀、寫作業前先做運動，可提升專注力約一小時。（圖／記者許敏溶攝）

台師大指出，過去一般人對過動症都有迷思，認為孩童到了青少年時期時就會逐漸改善，但事實上，研究發現，至少5到7成的過動症患者症狀持續至成年，而目前研究顯示，急性運動可以改善認知功能，但急性運動助益效果保留時間仍待釐清，在體育與運動科學系教授洪聰敏帶領下，團隊進行相關研究。

洪聰敏指出，研究團隊主要探討中等強度急性運動後ADHD孩童抑制功能與心跳變異率保留效果，故針對18位8歲到12歲確診的ADHD孩童進行抑制測驗，並安排學童在測驗前先進行30分鐘的中等強度跑走運動，再測驗對干擾的抑制程度，研究發現，測驗前先做運動的學生，抑制干擾的能力有改善，且可維持約60分鐘的專注效果。


洪聰敏表示，過去研究已點出，過動症學童的體適能較一般學童弱，而且動作協調也較差，從這次研究發現，鼓勵學童運動不僅可以提升專助力，又可改善學童體能，可說是「一石二鳥」，建議家長讓過動症學童閱讀、寫作業前可先做一些運動，每次專注力可維持達60分鐘。

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