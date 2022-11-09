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高行健捐贈手稿文獻展今登場 　《靈山》寫作筆記本台師大首曝光

▲▼高行健捐贈手稿文獻展」今起登場，展出高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，《靈山》寫作筆記本也將首次公開。（圖／記者許敏溶攝）

▲「高行健捐贈手稿文獻展」今起在台師大登場，展出高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，包括《靈山》寫作筆記本也將首次公開。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

以《靈山》獲得2000年諾貝爾文學獎的法籍華裔作家高行健，自2012年起擔任台灣師範大學講座教授至今，2020年捐贈台師大圖書館近600件珍貴資料，台師大也成立「高行健資料中心」，並宣布從今（9日）起舉辦「高行健捐贈手稿文獻展」，展出高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，包括手稿、畫作、面具、海報等珍貴典藏，《靈山》寫作筆記本也首次公開。

法籍華裔作家高行健從1982年起寫作《靈山》，之後輾轉從中國移居法國，台師大指出，高隨身攜帶作為創作素材的筆記本和攝影膠卷，成為往後30餘年生涯裡，所僅存的中國時期手稿物件，台師大為感念高教授捐贈之誼，並展現藏品獨特價值，在從今天起到12月18日，舉辦「高行健捐贈手稿文獻展」。

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台師大校長吳正己在今天開幕典禮中表示，因為生病加上疫情關係，高行健無法親自到場，但幾年前他到巴黎拜訪高行健時，高帶領他到一個攝影室，並說把諾貝爾獎獎金投資在攝影室，這也顯示出高行健在戲劇、音樂、哲學都有傑出的表現，高還認為，新的文藝復興會出現，台灣將是一個帶領新文藝復興的據點，台師大有榮幸成立「高行健資料中心」，很高興這次展出，將高行健的手稿、畫作、面具、海報等珍貴典藏呈現在大眾眼前，這些作品都是展現高行健的想法，歡迎民眾參觀。

▲▼高行健捐贈手稿文獻展」今起登場，展出高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，台師大校長吳正己（中）觀賞相關作品。（圖／記者許敏溶攝）

▲高行健捐贈手稿文獻展」今起登場，台師大校長吳正己（中）觀賞相關作品。（圖／記者許敏溶攝）

受到疫情以及身體生病關係，82歲高行健並未親自到台灣參與開幕儀式，但仍透過線上視訊會議方式錄製短片，為這次展覽開幕致詞，高行健娓娓講述他從文學、戲劇、繪畫，乃至於新文藝復興倡議的藝文生涯，並以「三生有幸」描述他於中國、法國而至世界公民的人生歷程，他也透露，3年前確診為大腸癌三期，已經歷經4次手術，82歲的他，也該頤養天年。

台師大指出，這次手稿文獻展展出的筆記本，為高行健80年代在中國各地遊歷時的田野觀察記錄，範圍廣及浙江、福建、江西、湖北、四川、貴州、西藏等地，幾乎涵蓋長江流域，其內容包括詩歌、傳說、自然景觀的記載，以及圖像描繪、人物、交通行程等記錄，亦有個人觀點的書寫，除了反映高行健當年旅遊的所見所思，也是深入研究《靈山》乃至於其文學創作歷程的珍貴文物。

此外，台師大表示，和手稿一併展出的文物，還包括畫作、面具與海報，像是2013年高行健導演拍攝《美的葬禮》所使用的威尼斯狂歡節面具，這部自喻電影史詩的作品，是近十餘年呼籲倡議「新一輪文藝復興」的肇始；另高行健今年特別捐贈台師大十幅繪於2020至2022年間的近作，也在這次展覽中展出，與早期手稿相互輝映，寓意高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，可說是彌足珍貴。

▲▼高行健捐贈手稿文獻展」今起登場，展出高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，現場展示其畫作。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼「高行健捐贈手稿文獻展」今起在台師大登場，現場也展示近年的十幅畫作。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼高行健捐贈手稿文獻展」今起登場，展出高行健跨越40餘年豐富而深刻的藝術歷程，《靈山》寫作筆記本也將首次公開。（圖／記者許敏溶攝）

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