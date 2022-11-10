顛覆國語文無用！台師大：逾九成認同「影響人際關係與職場表現」

▲台師大調查發現，逾九成認同國語文會影響「人際關係與職場表現」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國語文課程長久以來被誤以為沒有實際用途，台師大團隊針對全台21歲至60歲民眾進行調查，今（10日）公布結果，發現高達九成五民眾認同，國語文是學習各種知識技能的基礎，超過九成民眾認為會影響「人際關係」與「職場表現」，徹底翻轉國語文與社會脈動脫節的刻板印象。

隨著網路世代變革，國語文課程的教學內容屢被批判保守，為了解國人實際看法，台師大文化教育策略研究團隊針對「台灣民眾對國語文課程看法」，委外進行電話訪問調查。研究團隊先隨機抽樣統計網路社群對於中學文言文教材、國語文課程意見，歸納出爭議的關鍵問題再設計問卷題目，在唯一提示「國語文課程」等於學校教育的國語、國文課程情況下，電訪全台21歲至60歲民眾，有效樣本1092份。

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▲台師大國文教授鍾宗憲（右）帶領團隊調查發現，高達九成五民眾認同國語文是「學習知識技能基礎」。（圖／記者許敏溶攝）

台師大團隊今天公布調查結果，發現調查結果和網路負評大相逕庭，計畫主持人、台師大國文教授鍾宗憲指出，九成五民眾認同國語文是學習各種知識技能基礎，九成二民眾認為，國語文會影響「人際關係」與「職場表現」，另有近九成民眾認同，對個人「人生規劃」具有好的影響。

由於網路社群對於國語文課程的支持與負面言論各半，研究團隊因此考慮到教師教學問題，調查發現，超過八成（82.7%）民眾對國文或國語老師印象良好，有七成六的民眾對國語文整體課程有不錯的印象。這樣結果也反映在民眾自評國語文程度項目，有七成五的民眾自認程度非常好或還算好。對於國語文課程和授課老師印象較為不佳的年齡層，則是25歲至29歲。

鍾宗憲表示，研究團隊也發現，30歲以上民眾對於國語文課程有一致性的高認同度，對比當年國語文《課綱》的高比例文言文課文，透露出文言文教材並非造成民眾學習、應用國語文的阻力，反而可能是必要的助力。