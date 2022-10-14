台師大研發視障生學習數學利器！「A8M」協助掌握數學繁複公式

▲台師大研發出視障生學習數學的利器「A8M」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明（15日）天就是國際盲人節，為降低盲生學習數學障礙，台師大在台灣視障協會協助下，今（14日宣布）研發出方便視障生讀寫數學的「A8M數位學習工具」，台師大指出，A8M操作簡單，並具備雙重感官特色，可同時接收資訊，讓明眼老師與視障學生進行良好的溝通，且使用者可反覆聽讀並輔以點字顯示器摸讀方式，更容易掌握繁複數理公式的結構及成分。

明天就是國際盲人節，根據統計，全球約有4490萬視障者人口，而台灣視障人口約有5萬，根據2021年特殊教育統計年報顯示，大專以下的視障學生有1268人，在求學階段多僅能使用點字機，有效的學習輔具非常少，而學習數學更是難中之難，因為數學除了概念抽象以及講求嚴謹邏輯之外，符號也特別多，難以只靠點字觸摸去理解其意義。

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為了幫助視障生學習，台師大高等教育深耕計畫在110年開始構思規劃解決方案，並在社團法人台灣視障協會協助下，應用多模態教學法multi-modality的理念，研發符合視障生學習所需的Access8Math （A8M）數位學習工具，台師大今天上午召開記者會，宣布這個好消息，讓視障生能夠在學習媒介多元化的情況下學習數學。

▲台師大研發出視障生學習數學的利器「A8M」，讓視障生更容易掌握繁複數理公式的結構及成分。（圖／記者許敏溶攝）

台師大特殊教育系暨復健諮商研究所副教授張千惠表示，傳統語音報讀方式僅能一次性報讀整個數學式，且點字符號呈現方式複雜，不利視障學生學習，而A8M具備雙重感官特色，容許以互動方式分別閱讀特定部分內容，讓使用者可反覆聽讀並輔以點字顯示器摸讀的方式，更容易掌握繁複數理公式的結構及成分。

張千惠更表示，A8M的操作簡易，視障學生僅需下載A8M，不需要連結網路，即可在個人電腦環境中進行數學符號的讀寫，因為操作相當簡易，視障生可快速上手，在開啟A8M功能後，學生可使用NVDA即時報讀，並配合點字顯示器同時摸讀，就可以快速了解數學內容或題意。

本身是視障人員的視障資訊輔具講師陳鵬安指出，數學的算式多且複雜，又牽涉圖形，自己從小時開始學數學，過去用點字方式，學習數學不容易學，而教的老師比我更頭大，往往看不懂視障生在點字上寫出什麼，A8M這套系統，可以讓明眼老師與視障學生進行良好的溝通，讓師生也可以編寫數學。

▲台師大副校長宋曜廷（圖右）表示，A8M將可幫助特殊生在考試上更能適當發揮能力。（圖／記者許敏溶攝）

台師大副校長宋曜廷副指出，目前台灣約有1300名左右的視障生，每年參加會考的考生裡頭，大約有500到600名的學生，包含視障、學障和閱讀障礙等，需要透過語音報讀、點字卷等方式，來協助他們考試，只是現在報讀軟體對於許多數學符號的報讀存有限制，台師大張千惠教授等人發明A8M，不僅有助台灣特殊學生在考試上更能適當發揮能力，對日後的一般課堂或課後學習也都很有幫助，若將來推廣到全球，會有更大貢獻。