吳怡農遷松機議題延燒！王鴻薇質疑中央無規劃　恐變「紙上談兵」

▲蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨立委參選人吳怡農公布政見，主張在2030年桃園國際機場第三跑道完工後立即遷建松山機場，全區保留闢建為公園，遭對手國民黨參選人立委王鴻薇批評。面對前民進黨發言人吳濬彥稱，國民黨籍台北市副議長葉林傳政見，就是廢除機場建商業中心，王鴻薇說，重點是中央沒任何規劃、可行性評估報告。

台北市長當選人蔣萬安11日上午與王鴻薇一同到濱江市場掃街，會前接受媒體訪問。針對吳濬彥稱葉林傳在台北市議會上政見，第二項就是「廢除機場建商業中心」一事，王鴻薇表示，該議題於20年來反覆被討論，經過此次討論，大家看到有很多面向需要兼顧。

▲吳濬彥指稱，葉林傳政見是「廢除機場建商業中心」。（圖／翻攝自吳濬彥臉書粉專）

王鴻薇提及，很多政治人物都有提出對地方發展的想法，但最重要的是，現在中央交通部、國防部都沒有任何規劃或可行性評估報告，如果大家真的要討論，中央是不是應該有一些具體評估跟規劃，這才是真正面對議題，而不是讓議題變紙上談兵。

另外，關於吳怡農稱自己沒說願犧牲總統專機，結果後來被拿影片反駁？王鴻薇認為，自己有注意到此事，好像是早上提出來，下午又做了一些澄清，至於為什麼吳怡農會有此轉變，應由吳怡農與團隊對外講清楚。

▼蔣萬安陪同王鴻薇濱江市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）