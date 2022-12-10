台灣阿成「躺著選」發呼呼聲！空氣凍結3分鐘　網見手語師表情笑噴

記者曾筠淇／綜合報導

嘉義市選委會今（10）日舉辦嘉義市第11屆市長重行選舉電視公辦政見發表會，共有5位候選人到場，其中也包含「黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統」（下文簡稱台灣阿成）。值得一提的是，因為他時而激動，時而「躺著選」，因此手語老師的表情也成為焦點，讓不少網友都忍不住大笑。

台灣阿成穿上運動內衣出席政見發表會，開場花了2分半鐘坐在地上冥想、做瑜伽，接著又戴上桃紅色眼罩要大家「放輕鬆」。在此之後，他配上豐富手勢發表想法，直呼「我就是宇宙、我就是光明，Wonderful！Wonderful！太棒了！Amazing！」

接下來台灣阿成帶大家進入粉紅色泡泡圈圈的觀賞程序，直呼「我們觀賞財神總統選總統，一定當選、已經當選、賜我當選，投4號！千真萬確事實，存放到粉紅泡泡裡面」。第一輪時間剩下不到3分鐘時，台灣阿成又躺在瑜伽墊上，還發出「呼呼呼」的聲音，直到時間結束為止。而手語老師在這段時間，則敬業的微笑，時而往右看，時而往左看。

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▲手語老師敬業的微笑著。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

第二輪發表時，台灣阿成則變裝成「財神爺」，先推廣和平雞肉飯，再大推仁愛自助餐，最後更力推共匪餅，並大聲喊出該店電話。不過他也說，剛剛已經吃了一些，「因為嘉義市選委會非常的小氣，都不給我們候選人便當喔！」

台灣阿成大力推廣在地美食以後，也不忘拿出選舉公報要大家看看「台灣第一美男子」，並說自己照片被印成黑白是選委會在擺爛、「腐敗的一個代表」。眼看時間剩下2分鐘，台灣阿成突然唱起歌，「台灣一定強、台灣一定強，你看民族英雄黃總統......（下略）」，唱到激動處，他也大聲嘶吼，賣力表現。

▲台灣阿成賣力唱歌。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

最後，台灣阿成也用盡全身力氣要大家投4號，喊了10多次，並舉起雙手比大大的4。而這輪的手語老師也跟著台灣阿成快速比畫著，只是兩人的表情就呈現相當大的反差，引發網友討論。

不少網友看完影片後表示，「手語翻譯有點無奈」、「手語老師會不會比到噴笑」、「手語老師也要躺一下啊」、「手語師是不是想笑了」、「手語老師憋笑也很不容易好嗎」、「手語老師眼神死」、「手語老師要多尷尬有多尷尬」、「手語老師= =」、「手語老師辛苦了」、「手語老師努力忍住不笑」、「阿成每做一組動作，手語老師的嘴角都快守不住了」、「手語老師：尷尬又不失禮的微笑」。

▲台灣阿成的裝扮引發討論。（圖／翻攝自YouTube／選委會嘉義市）

還有其他網友直呼，「腋毛都刮掉了！太專業了」、「​那兩粒，比我大，不服」、「自由奔放的嘉義人」、「反正站著也選不上，躺著輕鬆多了」、「很有意思，他是在諷刺某些情況吧」、「我真的很想看『黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統』市長被『顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節』議員質詢時的新聞報導」、「我欣賞他躺著選」。

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