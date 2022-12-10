綠委批「敗選檢討沒重點」　重轟黨中央：放任賄選、百億賭盤影響選情

▲民進黨檢討小組召集人鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一大選大敗，檢討小組召集人鄭文燦9日邀集各縣市黨部主委召開檢討會議，立委劉世芳10日表示，這次檢討報告意外地沒有看到重點，僅新聞稿輕輕的帶過，質疑是中央黨部刻意低調安排，「沒有主委提醒賄選事件頻傳、上百億賭盤、輔選重北輕南及母雞選擇性幫忙，都可能造成選票流失嗎？以上算不算茶壺內風暴？」

鄭文燦9日表示，本次的檢討會議中，地方黨部幾乎全數出席、暢所欲言。主委的檢討報告，除了書面檢討報告之外，針對執政成果、議題攻防、網路訊息、輔選策略、選區經營及提名過程等多方面的議題，都提供非常具體的建議。

鄭文燦說，這讓我們深刻反省，因為各種不同因素的綜合影響，導致過去較為支持民進黨的選民，在投票意願、傾向和候選人選擇上有所變化，包括投票率的下降，讓民進黨所提名的縣市長候選人整體的得票數不理想。

對於檢討報告，劉世芳表示，地方縣市黨部主委有民意、黨意基礎，下設執、評委及幹部，有話都會直說，不會到中央黨部開會只是摸摸頭，大家嘆氣一下，就說繼續往前走的。

劉世芳質疑，有沒有主委提醒中央黨部，政務官沒有協助輔選？放任賄選案件頻傳，藉由開上看50億至100億規模的賭盤、賽鴿、或是大型廟會陣頭，掩蓋買票真相而影響選舉結果，是否親綠人士大量參與？也因此綠營選票流失？

劉世芳質疑，有沒有主委提醒中央黨部，以往南票北補的現象，隨著重北輕南的大量輔選而選情冷，應該開出的投票率沒有開岀來？有沒有主委提出大小綠黨選前都無法有效溝通，最後兩敗俱傷？

有沒有主委主動提出，母雞（縣市長候選人）選擇性的幫忙小雞？也因此市長、議員兩敗俱傷？以上算不算茶壺內風暴？