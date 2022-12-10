酒也喝不得！中國再禁台啤、高粱　他批：經典養套殺令人不恥

▲中國禁止台啤進口。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者杜冠霖／台北報導

中國日前又禁止我國水產品進口，此波影響最大的魚種為魷魚、秋刀魚、午仔魚，還有多項水產品、水產加工品都遭禁，金門高粱、沙士等產品是下一波被禁止的項目。對此，立委許智傑10日表示，中國習慣以商逼政，這種慣用的養套殺做法令人不恥，台灣各種農漁產品也應佈局全球，降低對中國市場依賴。

對於此次禁銷，許智傑批評，中國習慣政治打壓，以商逼政，這種慣用的養套殺做法，實在是令人不恥，政府已經很努力佈局全球市場，希望農漁民和國人面對這樣的蠻橫行為，一定要支持台灣好物，直達全世界每個角落。

對於外銷政策，許智傑表示，雞蛋不該放在同一個籃子，台灣各種農漁產品都要佈局全球，讓台灣物產走向全世界，例如：鮪魚加工罐頭的部份賣到泰國、生魚片銷售日本。

許智傑指出，對中國市場依賴很低，這樣佈局就不會受到中國的刁難，同時要加強農業3支箭，外銷內銷、食品加工、冷鏈技術等，擴大對台灣農漁業的保護。

許智傑表示，中國一連串大動作的以商逼政，無助於兩岸關係的發展，面對中國的打壓，希望台灣人要團結起來，也希望政府多投資行銷預算，趁全世界吹起台灣熱潮的當下，加速拓展更多市場，讓台灣產品走向全世界，減少中國繼續用經貿威脅政治的機會。