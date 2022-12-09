前交長林陵三辭世「12／17舉行公祭」　卓冠廷悼念：一生為台灣付出

▲新北市新科議員卓冠廷(右)曾與林陵三(左)共事，卓冠廷今在臉書上悼念林陵三。（圖／翻攝卓冠廷臉書）

記者李姿慧／台北報導

前交通部長林陵三11月26日辭世，12月17日舉行公祭，新北市新科議員卓冠廷今在臉書上悼念林陵三，談起差距42歲的忘年之交，卓冠廷說，林陵三曾任台中市副市長，是龍團隊定海神針，教導年輕一輩，也向年輕一輩學習，面對世界廣度、深度，是他的標竿，感念林一生為台灣付出，如今化作千風，精神永存。

前交通部長、前台中市副市長林陵三11月26日上午辭世，享壽80歲，林陵三任內曾推動國道3號、高鐵、雪山隧道等重大工程，是我國重大交通建設的重要推手。

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曾與林陵三共事的新北市新科議員卓冠廷今(12月9日)在臉書上悼念林陵三，卓冠廷表示，第一次跟林陵三部長深談，是2014年台中市長選舉過後，有多年公共事務經驗的林陵三，受前台中市長林佳龍邀請，出任台中市副市長，成為龍團隊的定海神針，從交通到水利，遇到困難時往往都有林陵三出面協調最佳方案。而他當時擔任新聞局長，稱呼林陵三「大林副」、「003」，林陵三常笑說，他們是團隊裡「最老和最年輕的兩極」。

卓冠廷說，若純粹以年齡來看，林陵三說的沒錯，他們兩個之間足足有42歲差距。但是，林的待人處事，卻讓他看見，林陵三的心態永遠年輕，心靈永遠充滿好奇和活力。

在林陵三擔任台中副市長任內，雖未督導新聞局業務，卻總是對卓冠廷關心有加，每隔一兩天就通一次電話，每隔一兩周就找卓坐坐聊聊。

回想起那段並肩戮力的歲月，卓冠廷說，急躁的時候，林陵三讓他們穩定；躊躇的時候，林鼓勵他們勇往直前。更多時候，林會準備好多好多的問題問他，好奇數位平台的發展，好奇新聞輿情的走向，好奇這些新時代技術發展可以怎麼運用在生活中，讓大家的生活變更好。

卓冠廷說，林陵三一直在教導他們年輕一輩，也一直想向年輕一輩學習。這種面對世界的態度、深度和廣度，是他心目中永遠的標竿。如今林陵三前部長化作千風，感念林一生為台灣的付出，感謝林陵三對一代又一代的年輕人的栽培；更感到有幸的是，能參與到林在世最後的這10年，與林陵三共事，向林學習，也朝他看齊。