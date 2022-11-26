推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

▲前交通部長、前台中副市長林陵三。（資料圖／翻攝台中市官網）

記者李姿慧／台北報導

前交通部長、前台中市副市長林陵三今(11/26)上午傳出辭世，享壽78歲。林陵三任內曾推動國道3號、高鐵、雪山隧道等重大工程，見證多項我國重大交通新里程。

林陵三逢甲大學水利工程學系畢業，曾於美國洛斯洛普大學深造，返國後參與我國重要的土木工程建設，一路由基層做起，曾任台北市工程局局長、台北大眾捷運公司董事長、行政院公共工程委員會副主委、交通部長、台中市副市長、中興顧問社董事長。

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林陵三在擔任交通部長任內也推動多項重大交通建設和工程，包括興建國道3號、高鐵、雪山隧道，以及推動ETC電子收費等重大工程，今日傳出辭世消息，讓交通界震撼不已。

曾擔任過林陵三部長室公路業務幕僚的高公局長趙興華表示，他最早認識林陵三時，林擔任北二高(國道3號)副處長、處長，北二高的中和以南路線都是林陵三推動建設起來的，當時用地取得問題遇到困境，林陵三相當有魄力逐一解決，讓北二高後續可順利推動。

趙興華說，當時前總統陳水扁擔任台北市長時找林陵三到捷運局擔任局長，台北捷運木柵線面臨法商馬特拉無預警撤離的「馬特拉不拉」事件，最後憑自己努力讓它動起來，當時靈魂人物就是林陵三，林陵三到交通部後也參與推動高鐵和雪山隧道等重大建設。

趙興華說，林陵三對交通建設推動相當投入，一周七天都在上班，其中假日人幾乎都在工地，對待同仁隨和、好相處，相當支持第一線和專業，聽聞他辭世消息，相當難過。