香蕉絲編織工藝保存者朱阿菊公祭　徐榛蔚頒贈表揚狀感念

▲朱阿菊女士不僅有優秀語言能力，更擁有精湛的工藝技術。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮縣文化資產噶瑪蘭香蕉絲編織工藝之保存者朱阿菊（Api）女士於11月19日辭世，享耆壽102歲，28日於自宅舉辦公祭告別儀式，縣長徐榛蔚當天親自出席致意，除了頒贈表揚狀感念畢生投入文化傳承與發揚，也致贈文化基金會慰問金2萬予家屬，場面溫馨感人。

徐榛蔚表示，花蓮新社部落噶瑪蘭族香蕉絲編織在原住民族中，是目前唯一保留、使用此特殊材料與編織方式的族群，朱阿菊女士一生致力保留傳統技藝。感念朱阿菊長輩一生為文化及技藝傳承的奉獻，為台灣原住民文化增添多元與豐富的一頁。

朱阿菊女士出生於民國10年，從小在艱苦及多元的環境下成長（媽媽-噶瑪蘭族、爸爸-撒奇萊雅族、先生邱庭章-客家人），會說七種語言（噶瑪蘭語、撒奇萊雅語、阿美族語、日語、客家話、閩南語及華語）樣樣流利，與其對話還能隨時以不同語言來進行交流，更以身作則時刻提醒兒女們好好學習與珍惜，要記得「會說自己的話」。

公祭會場，家屬也播放朱阿菊女士生前的紀錄影片，在在記錄著她對文化保存的堅持，朱阿菊女士不僅有優秀語言能力，更擁有精湛的工藝技術，就是「香蕉絲編織」技能，在她50歲時，花蓮縣推行傳統文化保存，無師自通的她，憑藉自身過人的觀察力以及靈活的巧手，從編織材料的選取及用途，直至編織出一件件精細雅致的作品，純熟工法讓部落學習後輩相當佩服，同時她更不辭辛勞赴全台各地推廣文化資產，在2015年文化資產審議委員會認定噶瑪蘭族香蕉絲編織工藝，具有無可取代的獨特性，榮獲花蓮縣文化資產「噶瑪蘭香蕉絲編織工藝」之保存者，是台灣原住民族最珍貴的人文寶藏之一，發揚祖先的智慧在絲線裡川流不息。

朱阿菊女士也是豐濱新社部落國寶級噶瑪蘭族metiu（噶瑪蘭語：祭師），遵循著傳統習俗，為部落祭典、祭祖儀式上替族人祈福及攘災，也是唯一繼承珠占的祭師（使用琉璃珠子占卜）。而家中是五代同堂的幸福大家庭，家中成員都是在噶瑪蘭族語言文化復振的傑出人才，子孫們代代相傳推廣傳統文化振興工作，共同為部落技藝傳承努力，更推動噶瑪蘭族香蕉絲文化產業重要發展。