曾聖光戰死烏克蘭！今舉行公祭　原民會追贈一等專業獎章

記者柯政誟、黃資真／花蓮報導

來自花蓮的25歲阿美族青年曾聖光加入烏克蘭志願軍，不幸戰死沙場，11月30日家屬在外交部協助下，將曾聖光接回台灣。今（4）日下午1時許，曾聖光的告別式在花蓮殯儀館舉行，原住民族委員會主委夷將‧拔路兒也出席，並追頒原住民族一等專業獎章及慰問金。

▲家屬今日替曾聖光舉行公祭，原民會主委追頒獎章。（圖／記者柯政誟翻攝，下同）



來自花蓮吉安鄉的25歲阿美族戰士曾聖光在6月時前往烏克蘭，加入烏克蘭的志願軍，不過在11月初時傳出噩耗，他於烏東盧甘斯克州（Luhansk）與俄軍交戰時受傷，最終因失血過多不幸殉職。

對此，外交部也立即聯繫曾聖光的家屬，並協助家屬前往烏克蘭處理後續的治喪事宜；曾聖光的家屬在11月30日帶著曾聖光的骨灰返台。曾媽媽於機場受訪時表示，感謝外交部在11月接到消息之後，第一時間主動跟他們聯繫，在他們慌亂無助的時候，用最短時間協助他們，安排出入境的所有行程，在波蘭等待的時間，也囑咐在波蘭辦事處的同仁，全力照應，隨時照顧，甚至到烏克蘭入境所有相關手續遇到非常多困難，都幫忙一一排除。

曾媽媽當時受訪說到，直到曾聖光在人生最後時刻，是跟著一群最勇敢的戰士一起作戰，他們彼此相互扶持生死與共，「想到這些，雖然我心疼不已，卻也因為聖光這樣的精神讓我得到很多安慰。」