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柯文哲怒喊提告　卓冠廷反嗆「轉移焦點」：民眾黨有寄生國會往例

▲▼卓冠廷。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲卓冠廷。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市議員當選人卓冠廷在節目上爆料民眾黨主席、台北市長柯文哲曾與新竹市長當選人高虹安為了安插人馬吵架。對此，柯文哲7日駁斥此說法，直言提告卓冠廷，並拿他祭旗；而卓冠廷則回嗆，柯文哲的提告只是轉移焦點、掩飾心虛，民眾黨早已有寄生國會的往例，並呼籲高虹安要坦然地面對司法調查。

柯文哲今日受訪時表示，「我覺得我們應該告卓冠廷，直接告他，不可以在網路上每天造謠說謊，我跟高虹安什麼地方吵架？安插什麼人給他？講的跟真的一樣，要遏止這種造謠說謊，我這次下定決心要告他。」柯文哲補充，他一定會介紹人給高虹安，「哪有什麼吵架什麼？哪一回事？這場選舉才選完，已經開始在網軍、名嘴、側翼造謠，這次真的下定決心要告他，拿他祭旗。」

卓冠廷則回應，這其實就是柯文哲轉移焦點的老招式，昨天他在節目上揭露高虹安拒絕了柯文哲安排北市府內民眾黨人士進入新竹市政府的事情，高虹安一早的聲明，看似兇狠，但卻未否認柯文哲要塞人進到新竹市政府的事實。

卓冠廷指出，柯文哲稍早受訪也氣急敗壞，揚言對他提告，但也承認「當然有介紹人」，於是只能在「起口角」這件事上糾結，但卻不面對大家質疑民眾黨恐「寄生」新竹市的狀況。

「柯文哲的提告只是轉移焦點、掩飾心虛。」卓冠廷強調，高虹安從論文，到濫用助理費，到資策會專利轉移，三案都分別由檢調追查當中，其中最嚴重的立法院助理薪水「公積金」一案，行政主任遭到約談，助理也群起反攻把證據全部交給檢調；此事件當中，大家最關注的就是，「如果新竹市政府又被塞了大量黨務人員進去，公帑又會被怎麼使用？」

卓冠廷認為，高虹安事件早就是全國矚目事件，而民眾黨早已有寄生國會的往例，高虹安更因為濫用公家資源收到調查，更該接受全民的檢驗，既然拒絕柯文哲塞人，就期待高虹安的小內閣能讓人眼睛為之一亮。卓冠廷也呼籲高虹安，坦然面對司法調查，誠懇悔過，「你跟柯文哲可以試著轉移焦點，不過仍然轉移不了你的司法責任」。

針對卓冠廷指控，高虹安辦公室發言人徐千晴表示，卓冠廷相關涉及新任新竹市府之人事布局言論過於「天馬行空」，高虹安絕無與柯文哲市長因人事，而有卓議員指稱的口角爭執，新任市政團隊用人更是絕對秉持用人唯才、市民福祉優先的原則。

徐千晴補充，卓冠廷議員應關注於新北市政，而非接續前議員王浩宇先生的全國不分區議員工作，「該議員所描述的談話內容完全無中生有，民意代表上節目應該更謹慎自己的言論。」

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