　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨已定於一尊？　黃暐瀚曝賴清德「三挑戰」：蔡卡賴未必發生

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，黨內各派系人士紛紛表態支持。資深媒體人黃暐瀚9日分析，賴清德對內要尋求各派系支持，對外要尋求百姓再次認同，「穩定軍心、安定民心與讓蔡總統放心」是賴清德所面臨的三個挑戰，其中「穩定軍心」這個挑戰，賴清德已經做到了。

黃暐瀚分析，民進黨派系中的新潮流，原本最強的是偏英系的桃園市長鄭文燦，但桃園在九合一大選輸了之後，鄭文燦傷的很重，所以現在新潮流最強的就是賴清德。如果鄭文燦要選黨主席，賴清德是會猶豫的，從12月1日第一次傳出賴清德要選黨主席就可以發現，當時賴清德辦公室回應媒體「沒有這回事」，親賴立委林俊憲、郭國文也都否認。關鍵就發生在12月2日，當天鄭文燦的論文被台大認定抄襲，學位遭到撤銷，他的參選機率就從天堂摔倒地獄，沒有了。

黃暐瀚說明，賴清德在此之後想法就改變了，原先他並不想與鄭文燦爭黨主席，打算由前交通部長林佳龍與鄭文燦兩人競爭，因為林佳龍是屬於比較能與賴清德結盟的正國會代表，但在鄭文燦不選的狀況下，賴清德就不需要林佳龍來選黨主席，也就是說「如果林佳龍要選，賴清德是不會出來選黨主席的。」

黃暐瀚表示，新潮流目前已定於一尊，鄭文燦也表態全力支持賴清德選總統與黨主席；英系方面，蔡英文表示祝福；正國會的林佳龍也都全力祝福，民進黨目前已經穩定黨內軍心，即將改組的行政院長未來也會配合賴清德來穩定民心。

不過，黃暐瀚也坦言，行政院長蘇貞昌也許會繼續留下來，但他不會是過去那拿著撞球棍的蘇貞昌，而是和顏悅色的蘇貞昌，然後由賴清德收拾戰場。除了穩定軍心與穩定民心外，黃暐瀚認為，最關鍵的還是要「讓蔡英文放心」，外界都認為兩人關係很不好，雖然他們「沒有那麼好」，但關鍵是「他們有那麼壞嗎？」

黃暐瀚補充，2018年民進黨地方選舉大敗，慘輸國民黨220萬票。在沒有任何人看好、獨派四大老都直接刊報紙呼籲蔡退選的狀況下，蔡英文依舊沒有退縮，她忍下來，找過去不合的「老長官」蘇貞昌當行政院長，延長黨內初選，贏得提名後再找「背刺」她的賴清德一起搭檔選2020。結果，蔡英文跟賴清德這個組合贏得了817萬票。

「眼前民進黨再次大敗，對蔡英文來說，是繼續卡賴重要？還是2024民進黨繼續執政重要？」黃暐瀚認為，如果賴清德能讓蔡總統「徹底安心」，比如說找一個蔡總統「極度相信」的人當副總統搭檔，那麼「蔡卡賴」的狀況，未必會發生。回過頭看，一旦民進黨快速通過亂流，在明年3、4月才開始陷入「提名危機」的國民黨，2024誰勝出目前沒有答案。

▲▼副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）

►M.A.C六色遮瑕盤特價了！一盤搞定所有瑕疵，亮麗見人

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

►「保健1212購物慶，最後優惠不錯過！

ET快訊
小彬彬3度結婚突認「要離婚了」！　婚變原因曝光
奪命影片曝！新北騎士撞重機　留2子慘死
快訊／嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農道歉了！
賈永婕搭機「我中頭獎了！」　直接裝死到底
快訊／高雄醋男43刀砍死情敵　無期徒刑定讞
台中男被4人圍毆打死！　兇嫌最小才16歲
哈利梅根怒掀「王室6大罪狀」：演出來的！
誰能晉級4強？　「人類章魚」曝最新預測
快訊／《暗黑破壞神 4》來了！　發售日期公布
賴清德打電話來！　蘇貞昌表態了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

2022年度代表字「漲」　洪孟楷轟：民進黨還要鴕鳥心態到何時？

吳怡農主張遷建松山機場　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

林佳龍力挺賴清德參選黨主席　臉書留言：清德兄加油！

快訊／成功嶺新兵入伍不到1月突暴斃　陸軍：專責小組協處中

藍打「女戰神質詢蘇貞昌」催基本盤　王鴻薇笑：還是希望蘇立即下台

民進黨已定於一尊？　黃暐瀚曝賴清德「三挑戰」：蔡卡賴未必發生

中國又突禁水產　蘇貞昌嘆「又來了」：採精進做法不讓業者受損

「賴清德選黨主席要感謝我」　王鴻薇諷鄭文燦：我開啟論文抄襲元年

賴清德選黨主席有利2024大選？　藍委：國人要選台灣澤倫斯基？

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

萌龜入住新家跳舞慶祝　屁股狂扭超嗨：蹦迪囉

穿暴龍裝亂入大自然！　露營區熱舞、草原騎馬

秀分局長合照、堵蘭小明拍攝　網紅烏鴉涉黑遭逮3萬元交保

女生只擦紅色口紅=濃妝？　她精心打扮...男友：淡妝

舌戰藍委！邱國正金句連發　「我智商低、吳怡農是誰？」

2022年度代表字「漲」　洪孟楷轟：民進黨還要鴕鳥心態到何時？

吳怡農主張遷建松山機場　藍委嗆：要不要問問蔡英文跟AIT？

嗆記者「以為王鴻薇發言人」　吳怡農致歉：未來會做得更好

林佳龍力挺賴清德參選黨主席　臉書留言：清德兄加油！

快訊／成功嶺新兵入伍不到1月突暴斃　陸軍：專責小組協處中

藍打「女戰神質詢蘇貞昌」催基本盤　王鴻薇笑：還是希望蘇立即下台

民進黨已定於一尊？　黃暐瀚曝賴清德「三挑戰」：蔡卡賴未必發生

中國又突禁水產　蘇貞昌嘆「又來了」：採精進做法不讓業者受損

「賴清德選黨主席要感謝我」　王鴻薇諷鄭文燦：我開啟論文抄襲元年

賴清德選黨主席有利2024大選？　藍委：國人要選台灣澤倫斯基？

【廣編】Panasonic多領域空間提案　共創美好生活

只有今天！美國人氣「桶裝冰淇淋買1送1」　口味任選

才在行李箱發現橘貓！　美機場再從旅客背包「搜出整條狗」

2022年度代表字「漲」　洪孟楷轟：民進黨還要鴕鳥心態到何時？

Disney+推出付費廣告板　月費7.99美元　

「國民姐夫」AKIRA首在台唱跨年！　合體放浪兄弟曝喜訊

變態神農氏！網購迷藥「試吃昏睡2小時」　色男拐2女摩鐵性侵

柴柴挖出「神秘大石頭」吵著要帶回家　守整晚媽無奈：靠近會低吼

投資環境邁入「霧卡年代」　題材聚焦電動車、4D長期趨勢

吃IKEA驚覺「肉丸靈魂」不見了！他哀怨改買草莓醬　結果超糗

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

政治熱門新聞

2024剩2強對決？黃暐瀚：柯文哲已無法撼動選局

若他幫王鴻薇打選戰　吳子嘉預言會大勝

200人立院怒吹求生哨　催促藍綠立委搶救菸防法

北市立委補選激烈！　沈富雄預測「這人」氣勢有利將大勝

別再叫田議員！最兇市議員曝真實姓氏

賴清德打電話來了！　蘇貞昌表態：支持他選黨主席

4人就有1人免役　役男體位標準擬調整

林奕華傳接北市副市長　「黨內已在討論立委補選人選」

驗票被駁回！蘇清泉首出面喊話了

力挺賴清德選黨魁！謝龍介：比黃偉哲好太多

潘孟安將接黨秘書長？親賴人士：子虛烏有

民眾黨10日同額選黨主席　柯文哲：黨內3年紛爭不斷「我負最大責任」

分析／民眾黨仍是柯文哲的「一人黨」　發展關鍵在「制度」能否建立

傳高虹安副手是他　經歷藍綠20年工務專業

更多熱門

相關新聞

藍打「女戰神質詢蘇貞昌」催基本盤　王鴻薇笑了

藍打「女戰神質詢蘇貞昌」催基本盤　王鴻薇笑了

國民黨推出議員王鴻薇參與台北市第三選區立委補選，台北市長當選人蔣萬安出借輔選團隊襄助、市黨部主委黃呂錦茹操盤地面組織，國民黨中央盼繼續維持「討厭民進黨」的風向，可能改將矛頭指向敗選後眷戀職務的行政院長蘇貞昌，以催出藍軍基本盤。對此，王鴻薇今（9）日受訪強調，自己也很希望到立法院質詢蘇貞昌，但也希望蘇貞昌聽到人民聲音應立即下台。

中國又突禁水產　蘇貞昌：又來了！

中國又突禁水產　蘇貞昌：又來了！

「賴清德選黨主席要感謝我」　王鴻薇一句酸爆鄭文燦

「賴清德選黨主席要感謝我」　王鴻薇一句酸爆鄭文燦

賴清德選黨主席有利2024大選？　藍委：國人要選台灣澤倫斯基？

賴清德選黨主席有利2024大選？　藍委：國人要選台灣澤倫斯基？

賴清德打電話來了！　蘇貞昌表態：支持他選黨主席

賴清德打電話來了！　蘇貞昌表態：支持他選黨主席

關鍵字：

賴清德蔡英文蘇貞昌鄭文燦林佳龍民進黨

讀者迴響

熱門新聞

7男集體性侵2女　她折返救友慘淪玩物

女星「無罩散步」亂晃：緊張又害羞

老公1前戲被嫌髒　人妻：怎麼辦

房東噁傳「打手槍3次」　單身妹入住更崩潰

烘爐地槍戰！　警駁火「醋男頭中彈」命危

殉情案反轉成殺人起訴！　罔腰痛心：我的好友就這樣走了

快訊／王大陸認愛大馬女神！

23軍校生操過頭　橫紋肌溶解慘洗腎

獨／成功嶺新兵暴斃　躺床上無意識...送醫不治

2022年離開的19顆星！艾成墜樓輕生最震撼

受刑男側睡遭獄友逼近　管理員出手救了他

NMIXX重點成員突退團！JYP：已解約

租1.5坪房！男住院未付租金被告　房東慘了

38歲阿公「求職被囚」墜樓亡！留女兒帶2孫

婚宴收140元禮金　新郎怒：拜託查清價位好嗎

更多

最夯影音

更多
我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框

我不走！調皮貓狂搗蛋　被爸趕出家腳緊抓門框
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

郭泓志《全明星》為黃隊燒百萬　曝沒聯絡林玉書..可能不續任領隊

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

奮力跳躍夾破巨大氣球　男女輪流躺地好害羞❤

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

3對情侶出遊女友出狠招 惡整男友們穿同款粉紅衣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面