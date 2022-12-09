民進黨已定於一尊？　黃暐瀚曝賴清德「三挑戰」：蔡卡賴未必發生

記者詹宜庭／台北報導

副總統賴清德8日宣布參選民進黨主席，黨內各派系人士紛紛表態支持。資深媒體人黃暐瀚9日分析，賴清德對內要尋求各派系支持，對外要尋求百姓再次認同，「穩定軍心、安定民心與讓蔡總統放心」是賴清德所面臨的三個挑戰，其中「穩定軍心」這個挑戰，賴清德已經做到了。

黃暐瀚分析，民進黨派系中的新潮流，原本最強的是偏英系的桃園市長鄭文燦，但桃園在九合一大選輸了之後，鄭文燦傷的很重，所以現在新潮流最強的就是賴清德。如果鄭文燦要選黨主席，賴清德是會猶豫的，從12月1日第一次傳出賴清德要選黨主席就可以發現，當時賴清德辦公室回應媒體「沒有這回事」，親賴立委林俊憲、郭國文也都否認。關鍵就發生在12月2日，當天鄭文燦的論文被台大認定抄襲，學位遭到撤銷，他的參選機率就從天堂摔倒地獄，沒有了。

黃暐瀚說明，賴清德在此之後想法就改變了，原先他並不想與鄭文燦爭黨主席，打算由前交通部長林佳龍與鄭文燦兩人競爭，因為林佳龍是屬於比較能與賴清德結盟的正國會代表，但在鄭文燦不選的狀況下，賴清德就不需要林佳龍來選黨主席，也就是說「如果林佳龍要選，賴清德是不會出來選黨主席的。」

黃暐瀚表示，新潮流目前已定於一尊，鄭文燦也表態全力支持賴清德選總統與黨主席；英系方面，蔡英文表示祝福；正國會的林佳龍也都全力祝福，民進黨目前已經穩定黨內軍心，即將改組的行政院長未來也會配合賴清德來穩定民心。

不過，黃暐瀚也坦言，行政院長蘇貞昌也許會繼續留下來，但他不會是過去那拿著撞球棍的蘇貞昌，而是和顏悅色的蘇貞昌，然後由賴清德收拾戰場。除了穩定軍心與穩定民心外，黃暐瀚認為，最關鍵的還是要「讓蔡英文放心」，外界都認為兩人關係很不好，雖然他們「沒有那麼好」，但關鍵是「他們有那麼壞嗎？」

黃暐瀚補充，2018年民進黨地方選舉大敗，慘輸國民黨220萬票。在沒有任何人看好、獨派四大老都直接刊報紙呼籲蔡退選的狀況下，蔡英文依舊沒有退縮，她忍下來，找過去不合的「老長官」蘇貞昌當行政院長，延長黨內初選，贏得提名後再找「背刺」她的賴清德一起搭檔選2020。結果，蔡英文跟賴清德這個組合贏得了817萬票。

「眼前民進黨再次大敗，對蔡英文來說，是繼續卡賴重要？還是2024民進黨繼續執政重要？」黃暐瀚認為，如果賴清德能讓蔡總統「徹底安心」，比如說找一個蔡總統「極度相信」的人當副總統搭檔，那麼「蔡卡賴」的狀況，未必會發生。回過頭看，一旦民進黨快速通過亂流，在明年3、4月才開始陷入「提名危機」的國民黨，2024誰勝出目前沒有答案。

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）