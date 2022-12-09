藍打「女戰神質詢蘇貞昌」催基本盤　王鴻薇笑：還是希望蘇立即下台

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨推出議員王鴻薇參與台北市第三選區立委補選，台北市長當選人蔣萬安出借輔選團隊襄助、市黨部主委黃呂錦茹操盤地面組織，國民黨中央盼繼續維持「討厭民進黨」的風向，可能改將矛頭指向敗選後眷戀職務的行政院長蘇貞昌，以催出藍軍基本盤。對此，王鴻薇今（9）日受訪強調，自己也很希望到立法院質詢蘇貞昌，但也希望蘇貞昌聽到人民聲音應立即下台。

▲王鴻薇接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

王鴻薇今早接受中廣新聞網《千秋萬事》節目主持人王淺秋專訪，結束接受媒體訪問。被問到國民黨擬將選舉策略定調為女戰神質詢行政院長蘇貞昌？王鴻薇回應，女戰神質詢蘇貞昌確實很多人有這樣的期待，自己也是希望可以到立法院質詢蘇貞昌，但還是認為蘇貞昌應該聽到人民的聲音立刻下台。

至於後續選舉策略，王鴻薇強調，還是會陸戰重於空戰，因為時間過於有限，有非常多媒體朋友熱心來邀約，但也要跟很多媒體抱歉，只要有地方行程，一定以地方行程優先，陸戰重於空戰，等等就要接著再去拜會里長了。

至於媒體人周玉蔻昨在廣播節目大罵落選台北市長的前中央防疫指揮官陳時中，還批評王鴻薇欺人太甚、要挺吳怡農，對此王鴻薇說尊重周玉蔻，但周現在數落陳時中、陳時中未免太可憐，選前還說喜歡周玉蔻票投陳時中，「現在難道是喜歡周玉蔻票投吳怡農嗎？」