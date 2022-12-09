「賴清德選黨主席要感謝我」　王鴻薇諷鄭文燦：我開啟論文抄襲元年

▲王鴻薇今日一早接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，結束後接受媒體時事訪問。（圖／記者陳煥丞攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨敗選後的黨政人事布局，攸關後「蔡英文時代」的政局穩定，也牽動2024年總統大選。副總統賴清德昨日宣布參與民進黨黨主席補選，國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇今（9）日接受專訪時笑說，賴清德能順利參選要感謝她和中壢議員候選人游智彬，因為她率先揭發新竹市前市長林智堅論文抄襲，開啟「論文抄襲元年」，而游智彬檢舉原本呼聲高的桃園市長鄭文燦論文抄襲。

王鴻薇今接受中廣節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪，談到民進黨主席選舉。王鴻薇笑稱，民進黨至今內部整合協調已經差不多了，賴清德這次能順利參選應該謝謝她和游智彬，因為賴清德原本最大的勁敵是鄭文燦，蔡英文總統本來希望能選她能控制的人，若她一開始不排斥賴清德，黨主席的案子就不會拖這麼久才定案。

王鴻薇進一步指出，沒想到鄭文燦發生論文風波，「我不是要說大話，但因為我踢爆林智堅論文抄襲，開啟了論文抄襲元年，大家才開始檢視」，游智彬之前檢舉鄭文燦，也讓鄭文燦的學位被撤銷；鄭文燦桃園市長選舉大敗，其實也不打緊，因為民進黨向來是「輸愈多，官升愈大」，但接著發生論文抄襲，若未來當黨主席，恐天天被笑。

王鴻薇酸，鄭文燦面對賴清德要選黨主席公開表示祝福，甚至還祝福2024，「不曉得那個祝福有沒有賞味期？」