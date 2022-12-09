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就愛打Switch　男子攜狗行竊遊戲片遭認出

▲台南古姓男子多次在台南市民族路2家遊戲休閒館專賣店，竊取遊戲卡、遊戲手把等物品，警方警出古男每次來市區作案都帶著他的黃狗，循線將他查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南古姓男子多次在台南市民族路2家遊戲休閒館專賣店，竊取遊戲卡、遊戲手把等物品，警方警出古男每次來市區作案都帶著他的黃狗，循線將他查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南古姓男子熱愛日本1家熱門名牌遊戲卡及器具，竟於10月份下旬多次騎乘機車前來台南市民族路2家遊戲休閒館專賣店，竊取遊戲卡、遊戲手把等物品，並藏於衣物或口袋內，並趁店員未注意而未結帳離開，案經店家清點並發現物品短缺，於12月初至市二分局博愛派出所報案，警方循線將他查獲送辦。

員警受理後查看監視器畫面，逐一過濾可疑人等，終於發現古男之行竊手法。且陸續往前追查，釐清其涉嫌前後5次前往該遊戲休閒館之民族路旗艦店及分店行竊得逞。

續經調閱店家周邊監視器，眼尖員警鎖定機車載黃色狗隨同等特徵再以車追人，於12月8日下午4時將40歲住台南新化區的古男帶回調查，初步調查他行竊有鋼彈、星際大戰等遊戲程式卡7片、遊戲用手把1個等物品（價值約1萬2千元）。

▲台南古姓男子多次在台南市民族路2家遊戲休閒館專賣店，竊取遊戲卡、遊戲手把等物品，警方警出古男每次來市區作案都帶著他的黃狗，循線將他查獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，古男平日工作之餘喜好打完遊戲機，竟多次騎乘機車跑了近30公里，多次至台南市民族路段之2家遊戲專賣店行竊日本某熱門名牌遊戲卡及操作器具，案經店家於12月初發現物品短少報案，經員警仔細查看店家之監視器資料來逐一過濾，發現古男涉有重嫌，且他所使用之交通工具都載著1隻黃狗陪同，警方沿線以車追查鎖定身分，於12月8日下午將其帶回，古男稱所行竊之遊戲卡等物品宣稱已丟棄，全案調查後將古男依竊盜罪嫌，函送台南地檢署偵辦。

第二分局表示，店家或民眾於人潮較多之時段及處所，應多注意防竊防扒警覺，如有發現可疑之人均可立即聯繫警方來到場處理。

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關鍵字：

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