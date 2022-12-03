超大膽竊賊！偷完錢+手機「理完頭髮才走」　躲超商數錢被逮

▲慣竊簡姓男子假裝詢問染髪及剪髪價格，趁機伸出3隻手。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

49歲簡姓男子至桃園市1家美髪院剪髮，利用店家忙於工作之際，假裝詢問染、剪髪價格，趁機竊取櫃台上500元及休息區員工手機，並若無其事的剪完髪後離去，當員工欲用手機卻遍尋未果才驚覺遭小偷，乃緊急向警方報案並調閱店內監視器後，為警方循線追查到正在超商內數錢的簡嫌。

▲監視器拍下簡男摸走櫃台上現金。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園警察分局武陵派出所於11月24日晚間，受理轄區桃園區南海街某理髮廳老闆娘報案，表示員工手機及錢財失竊，經員警方調閱監視器發現竊嫌犯行，當日下午16時43分許，嫌犯簡姓男子至店內剪髮，卻利用店家忙於工作之際，趁機竊取櫃台上新台幣500元及休息區旁桌上手機1支後，還若無其事剪完頭髪後離去。

▲警方在超商休息區內發現正在數錢的簡嫌予以逮捕（圖／記者楊熾興翻攝）

經警方循線追查，於當日晚間警方在超巡簽時，赫然發現簡男坐在休息區桌上數著零錢，員警立即質問他是否則偷取美髪院財物，並強調監視器一調就知道了，簡男才坦承犯行，詢問後才發現簡男為慣竊，涉及附近多起小竊案，依法函請桃園地檢署偵辦。